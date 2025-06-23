ХК «Кременчук» візьме участь у Континентальному кубку IIHF 2025/26: суперники вже відомі

Міжнародна федерація хокею (IIHF) затвердила склад учасників Континентального кубка сезону 2025/26. Україну на турнірі представлятиме переможець чемпіонату України з хокею — хокейний клуб «Кременчук». Про це стало відомо повідомлення IIHF за 23 червня.
Це буде другий виступ у Континентальному кубку у історії «Кременчука». Раніше команда виступала у турнірі у сезоні 2022/23, але не змогла пройти до другого етапу. У сезоні 2020/21 клуб також мав грати у єврокубку, проте змагання скасували через пандемію COVID-19.
Цьогорічний Континентальний кубок матиме змінений формат: 14 команд боротимуться за трофей. Вісім із них стартують у першому раунді, розбитому на дві групи. Переможці груп вийдуть до півфіналу.
До першого етапу, який триватиме з 17 до 19 жовтня, увійшли:
Жеребкування груп і міста, які приймуть матчі, оголосять згодом. До півфіналу напряму пройшли ще шість клубів:
Півфінальні матчі заплановані на листопад, а суперфінал — на 15–18 січня 2026 року.
Нагадаємо, у квітні хокейний клуб «Кременчук» у фінальній серії плей-оф зміг перемогти команду «Київ Кепіталз» і вдруге виборов титул чемпіона України.
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