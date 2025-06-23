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ХК «Кременчук» візьме участь у Континентальному кубку IIHF 2025/26: суперники вже відомі

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 372

Це буде другий виступ у Континентальному кубку у історії «Кременчука»

Міжнародна федерація хокею (IIHF) затвердила склад учасників Континентального кубка сезону 2025/26. Україну на турнірі представлятиме переможець чемпіонату України з хокею — хокейний клуб «Кременчук». Про це стало відомо повідомлення IIHF за 23 червня.

Це буде другий виступ у Континентальному кубку у історії «Кременчука». Раніше команда виступала у турнірі у сезоні 2022/23, але не змогла пройти до другого етапу. У сезоні 2020/21 клуб також мав грати у єврокубку, проте змагання скасували через пандемію COVID-19.

Цьогорічний Континентальний кубок матиме змінений формат: 14 команд боротимуться за трофей. Вісім із них стартують у першому раунді, розбитому на дві групи. Переможці груп вийдуть до півфіналу.

До першого етапу, який триватиме з 17 до 19 жовтня, увійшли:

  • «Кременчук» (Україна)
  • «HK Mogo» (Латвія)
  • «Budapest JAHC» (Угорщина)
  • «ACS Gyergyoi» (Румунія) — дебютант турніру
  • «Hockey Punks» (Литва)
  • «KHL Sisak» (Хорватія)
  • «Crvena Zvezda» (Сербія)
  • «Narva» (Естонія)

Жеребкування груп і міста, які приймуть матчі, оголосять згодом. До півфіналу напряму пройшли ще шість клубів:

  • «GKS Katowice» (Польща) — фіналіст останніх двох сезонів
  • «Nottingham Panthers» (Велика Британія) — чемпіон 2017 року
  • «Herning Blue Fox» (Данія) — срібний призер 2016 і 2024 років
  • «Ducs D’Angers» (Франція) — бронза 2015, фінал 2023
  • «Torpedo Ust-Kamenogorsk» (Казахстан) — бронза 2008
  • «SC Cortina» (Італія) — чемпіон Італії, господар одного з етапів

Півфінальні матчі заплановані на листопад, а суперфінал — на 15–18 січня 2026 року.

Нагадаємо, у квітні хокейний клуб «Кременчук» у фінальній серії плей-оф зміг перемогти команду «Київ Кепіталз» і вдруге виборов титул чемпіона України.

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Автор: Телеграф
Теги: хокей
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