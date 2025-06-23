Голова СБУ розповів про те, за чиїм наказом та як спецслужби РФ намагалися вбити Гордона

Сьогодні, 16:48 Переглядів: 202

Перший замах на Гордона був організований у вересні минулого року колишнім нардепом-регіоналом з Полтавщини

Росія щонайменше двічі намагалася ліквідувати відомого українського журналіста Дмитра Гордона. Наказ про проведення терактів російський диктатор Володимир Путін підписав ще у 2023 році.

Про це журналістам у Києві розповів голова Служби безпеки України Василь Малюк, передає РБК-Україна.

— Гордон триггерить росіян. У нього велика категорія глядачів, які перебувають і в Росії, і на тимчасово окупованих територіях. По Гордону працювали дві мережі, про які ми можемо говорити, — підкреслив Малюк.

За словами голови СБУ, першу мережу, яка намагалася ліквідувати Гордона, очолював колишній нардеп-регіонал родом із Полтавської області. Екснардеп за вказівками ФСБ організував візуальне спостереження.

Екснардепа підозрюють в організації підриву залізниці на Полтавщині — Офіс Генпрокурора

У нього було кілька помічників, серед яких, зокрема, й журналісти. Вони виконували окремі завдання, а надалі пішли на угоду і дали детальні свідчення українським правоохоронцям.

— Задум який був — це спрацювати саморобним вибуховим пристроєм або організувати ракетно-шахедний удар. Але в разі, коли повністю підтвердять перебування Дмитра Гордона у відповідному будинку, — розповів Малюк.

Ворожа мережа готувалася до замаху довго. Для спостереження вони припаркували навпроти офісу Гордона машину з відеореєстратором. І стежили, коли той приїжджає та від’їжджає.

На той момент СБУ вже стежила за колишнім нардепом, оскільки його підозрювали в організації підриву залізниці в Полтавській області. Злочинну групу своєчасно затримали й не дали їй виконати свій злочинний план.

Василь Малюк розповів про другу мережу, якою виявилася дагестанська етнонаціональна злочинна спільнота, що працювала на ФСБ.

СБУ викрила агентурно-бойову мережу ФСБ, яка готувала повторний замах на журналіста Дмитра Гордона

— Лідеру цієї групи в Росії було створено відповідну легенду. Він там у розшуку перебуває, нібито в поганих стосунках із правоохоронною системою, із ФСБ. Його відправили сюди далеко до повномасштабної війни. Він весь час виконував завдання ФСБ, робив це дуже професійно, дуже законспіровано, — розповів Малюк.

В Україні ватажок банди вступив у стосунки з дочкою колишнього високопоставленого чиновника МВС. При цьому Росія дала йому гроші, щоб він організував службу таксі для прикриття і стеження за об'єктами, обладнавши всі машини відеореєстраторами.

Зловмисник стежив за маршрутами пересування Гордона, місцями його перебування і проживання. Також він підшукував для одного з варіантів ліквідації мотоцикл.

— Якщо Дмитро був би один, то планували вбити коротким пістолетом, якщо з охоронцем — то довгою зброєю, тобто автоматом, а потім добити пістолетом, — розповів голова СБУ.

Цю групу вже затримали, злочинці дають свідчення. Її лідер визнав, що готував замах на Гордона за вказівкою Росії. За це йому обіцяли 400 тисяч доларів.

За словами голови СБУ, Гордона активно дивляться в Росії та на тимчасово окупованих територіях України. Тому він «конкретно триггерить» росіян.

— У 2023 році Путін підписав розпорядження, яким дав завдання організовувати терористичні акти в Україні, зокрема цей і всі, про які ми сьогодні говорили. Щоб створювати в Україні «диверсійний шум», — пояснив голова СБУ.

Нагадаємо, сьогодні ми писали про повідомлення пресслужби СБУ щодо викриття агентурно-бойової мережі ФСБ, яка готувала повторний замах на журналіста Дмитра Гордона.

У вересні минулого року ми писали, що колишнього народного депутата від «Партії регіонів» підозрюють у державній зраді, диверсії та готуванні до терористичного акту, зокрема й підриві залізниці на Полтавщині.