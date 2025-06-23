На Полтавщині чоловіка підозрюють у вбивстві 66-річної жінки

Сьогодні, 16:19 Переглядів: 156

Поліція встановила: на тілі загиблої були сліди насильницької смерті

На Полтавщині слідчі підозрюють 25-річного чоловіка в умисному вбивстві 66-річної жінки. Про це повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Під час огляду місця події правоохоронці виявили, що на тілі загиблої — явні сліди насильства. В ході оперативних заходів встановили ймовірного підозрюваного — ним виявився мешканець Полтавського району 1999 року народження.

Чоловіка затримали. Йому вже повідомили про підозру та обрали запобіжний захід — тримання під вартою.

Слідство триває.

Нагадаємо, що у Кременчуці суд обрав нічний домашній арешт як запобіжний захід чоловіку, який забив до смерті жінку на вулиці.