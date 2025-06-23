На Полтавщині є понад 200 вільних місць для розміщення ВПО: скільки у Кременчуці

Серед 64 локацій, пристосованих для розміщення вимушених переселенців, три знаходяться на території Кременчуцького району
У Полтавській області облаштовані місця для тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Наразі у 64 локаціях області можуть розміститися майже 4 тисячі ВПО. Житло для них надається безоплатно. Про це розповів портал Бахмут IN.UA з посиланням на офіційну інформацію Полтавської ОВА.
Для розміщення людей, які евакуювалися з гарячих точок чи окупованих територій, наразі є 238 вільних місць, з яких 4 — для людей з інвалідністю.
З них 5 вільних місць для проживання є в обласному центрі.
У населених пунктах Полтавського району є 71 вільне місце. Зокрема:
У Кременчуцькому районі є наразі є 29 вільних місць для тимчасового проживання ВПО. З них 14 місць у Кременчуці, 6 — у селищі Градизьк та 9 — у Новій Галещині.
У Лубенському районі для заселення доступні 45 місць у чотирьох населених пунктах:
У Миргородському районі вільними залишаються 88 місць:
Точні адреси місць тимчасового перебування ВПО та контакти для звернень доступні на сайті Полтавської ОВА.
Нагадаємо, раніше ми писали, що мерія віддає частину гуртожитку для переселенців компанії, співвласницею якої є донька ексмера Бабаєва.
А восени минулого року Кременчук замовляв поточний ремонт у тимчасовому житлі для переселенців на вулиці Івана Приходька, 156 за понад 196 тисяч гривень.
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