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На Полтавщині є понад 200 вільних місць для розміщення ВПО: скільки у Кременчуці

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 122

 

Серед 64 локацій, пристосованих для розміщення вимушених переселенців, три знаходяться на території Кременчуцького району

У Полтавській області облаштовані місця для тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Наразі у 64 локаціях області можуть розміститися майже 4 тисячі ВПО. Житло для них надається безоплатно. Про це розповів портал Бахмут IN.UA з посиланням на офіційну інформацію Полтавської ОВА.

Для розміщення людей, які евакуювалися з гарячих точок чи окупованих територій, наразі є 238 вільних місць, з яких 4 — для людей з інвалідністю.

З них 5 вільних місць для проживання є в обласному центрі.

У населених пунктах Полтавського району є 71 вільне місце. Зокрема:

  • у селі Щербані (1 місце);
  • у селі Міські Млини (3 місця);
  • у місті Решетилівка (10 місць);
  • у селі Сухорабівка (5 місць);
  • у селі Деревки (2 місця);
  • у селі Свічкареве (30 місць);
  • у селі Петрашівка (10 місць);
  • у селі Артелярщина (7 місць);
  • у селі Новоселівка (3 місця).

У Кременчуцькому районі є наразі є 29 вільних місць для тимчасового проживання ВПО. З них 14 місць у Кременчуці, 6 — у селищі Градизьк та 9 — у Новій Галещині.

У Лубенському районі для заселення доступні 45 місць у чотирьох населених пунктах:

  • у місті Лубни (3 місця);
  • у селі Лазірки (14 місць);
  • у селі Войниха (10 місць);
  • у місті Пирятин (18 місць).

У Миргородському районі вільними залишаються 88 місць:

  • у місті Миргород (50 звичайних місць та 4 місця для людей з інвалідністю);
  • у селі Хомутець (1 місце);
  • у селі Довгалівка (1 місце);
  • у селі Веприк (3 місця);
  • у місті Гадяч (2 місця);
  • у місті Заводське (2 місця);
  • у селі Гречанівка (8 місць);
  • у селі Вирішальне (10 місць);
  • у селі Покровське (5 місць);
  • у селі Яреськи (2 місця).

Точні адреси місць тимчасового перебування ВПО та контакти для звернень доступні на сайті Полтавської ОВА.

Нагадаємо, раніше ми писали, що мерія віддає частину гуртожитку для переселенців компанії, співвласницею якої є донька ексмера Бабаєва.

А восени минулого року Кременчук замовляв поточний ремонт у тимчасовому житлі для переселенців на вулиці Івана Приходька, 156 за понад 196 тисяч гривень.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавщина ВПО переселенці
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