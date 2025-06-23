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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Війна

СБУ викрила агентурно-бойову мережу ФСБ, яка готувала повторний замах на журналіста Дмитра Гордона

Сьогодні, 15:41 Переглядів: 150

 

За виконання злочину російська спецслужба призначила винагороду у розмірі 400 тисяч доларів США

Контррозвідка Служби безпеки запобігла повторному замаху на українського журналіста Дмитра Гордона. У результаті багатоетапної спецоперації у Києві одночасно затримано 4 агентурно-бойові групи фсб та їхнього координатора (резидента), які готували замовне вбивство. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, за виконання злочину російська спецслужба призначила винагороду у розмірі 400 тисяч доларів США.

Як встановило розслідування, підготовку до замаху на відомого журналіста окупанти доручили глибоко законспірованому агенту у Києві. Ним виявився 36-річний громадянин РФ з Північного Кавказу, якого ФСБ відправило в Україну ще до повномасштабного вторгнення під виглядом політичного вигнанця з Росії. Для більшої конспірації, російська спецслужба сфабрикувала проти нього кримінальні справи та оголосила у розшук.

Після початку повномасштабної війни фігурант отримав завдання від куратора: створити у Києві агентурно-бойові групи із вихідців з Північного Кавказу.

Знайшовши «однодумців», він придбав за кошти ФСБ декілька авто, замаскував їх під сервіс таксі та обладнав прихованими відеореєстраторами.

За кермом цих машин агенти шпигували за Гордоном, щоб встановити його розпорядок дня, місця частого перебування та наявність охорони.

За планом ФСБ, після нападу на журналіста кілер мав швидко втекти з місця злочину, позбутися зброї та «залягти на дно». Для цього резидент підшукував мотоцикл.

Контррозвідка СБУ спрацювала на випередження і затримала самого резидента та всіх учасників агентурно-бойових груп на етапі підготовки до замаху.

 

Також у ході документування розвідувальної активності фігурантів справи було встановлено, як вони отримали додаткові завдання на коригування ворожого вогню та «замовлення» на іноземців, котрі воюють за Україну. Серед них був росіянин, що наразі воює за Україну у складі РДК.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 1. ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Пресслужба СБУ нагадала, що у вересні 2024 року Служба безпеки нейтралізувала ще одну агентурну мережу ФСБ, яка готувала теракти в Україні, зокрема й убивство Дмитра Гордона.

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Автор: Віктор Крук
Теги: СБУ замах на вбивство журналіст замовлення агенти РФ
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