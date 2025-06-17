У Кременчуці замовили ремонт зупинки «Тролейбусне управління» за понад 200 тисяч гривень

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 299

З інформації про ціни на матеріальні ресурси стало відомо, що найбільше у кошторис заклали на закупівлю конструкції зупинки — понад 161 тис. гривню без ПДВ

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» замовило ремонт громадської зупинки «Тролейбусне управління» у бік проїзду Григорія Гамалії. Вартість робіт — 215 тисяч 251 гривня. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Відомо, що зупинку мають відремонтувати до 31 липня. Роботи виконуватиме ФОП Ганна Бєлкіна. З інформації про ціни на матеріальні ресурси стало відомо, що найбільше у кошторис заклали на закупівлю конструкції зупинки — понад 161 тис. гривню без ПДВ.

За даними Clarity Project, Бєлкіна має 59 договорів з кременчуцькими розпорядниками бюджету на загальну суму майже 7 млн гривень.

Нагадаємо, підприємиця також займалась облаштуванням зупинок «Шпиталь», «Пологовий будинок», а також «Кладовище» на вулиці Сержанта Мельничука, 131 та «вул. Полковника Гегечкорі» на вулиці Перемоги, 58.

Додамо, що навесні торік комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» уклало договори з підприємицею Ганною Бєлкіною на загальну суму понад 2,5 млн грн. Усі вони стосувались ремонту бордюрів в місті.

У фахівців виникли питання до переможця закупівлі, а також загалом про доцільність залучення до виконання робіт ФОП. Податківці висловили зауваження щодо переможця закупівлі. Зокрема акцентували на відсутності у ФОП матеріально-технічної бази для виконання робіт, які передбачені договором, та офіційно найманих працівників.

Зазначимо, що цьогоріч виконком погодив виділити гроші на заміну скла на зупинках — це 569 тисяч гривень. За словами міського голови Віталія Малецького, одне скло коштує 13 тисяч гривень.