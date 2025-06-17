У Потоках чоловік упав на металеву огорожу — йому допоміг поліціянт

Сьогодні, 12:30 Переглядів: 216

Під час господарських робіт 49-річний місцевий житель травмувався на подвір’ї

16 червня в селі Потоки Кременчуцького району стався нещасний випадок. Під час господарських робіт 49-річний чоловік упав і наштрикнувся на металеву огорожу. Про це повідомили в поліції Полтавщини.

Першим на місце події прибув поліцейський офіцер громади Володимир Стрючалін. Він надав постраждалому домедичну допомогу та передав його медикам.

У поліції закликають бути обережними навіть під час звичних справ на подвір’ї. Нагадують: прибирайте інструменти, маркуйте небезпечні ділянки, одягайте зручний одяг і взуття, не працюйте самі, коли є альтернатива, і завжди майте при собі телефон.

Нагадаємо, що у травні в Решетилівці дитина травмувалася на пошкодженій гірці.