Суд закрив справу щодо тендерного порушення у Кременчуці під час закупівлі лазне-прального комплексу

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 263

Обладнання придбали у грудні 2023-го за майже 1,9 млн гривень

Автозаводський районний суд Кременчука закрив справу про адміністративне правопорушення, яке інкримінували начальниці відділу закупівель та тарифів управління економіки Тетяні Авраменко. Чиновницю звинувачували у порушенні закону про закупівлі. Про це стало відомо з постанови суду за 29 травня 2024-го.

В судовому рішенні йдеться про те, що Авраменко не відхилила тендерну пропозицію ТОВ «Дормаш Груп», яка начебто не відповідала умовам тендерної документації — зокрема, через відсутність довідки щодо ліцензії. Мова йде про закупівлю одного лазне-прального комплексу. Обладнання придбали у грудні 2023-го за майже 1,9 млн гривень.

Сама чиновниця заперечила звинувачення і пояснила, що довідку необхідно було надавати лише у разі наявності чинної ліцензії або дозволу, якщо їх отримання передбачено законом.

— Оскільки такого роду діяльність не потребувала отримання ліцензій чи спеціальних дозволів, ненадання учасником довідки або інформації про відсутність в нього ліцензії чи дозволу на провадження такого виду діяльності не є порушенням вимог тендерної документації, а тому нею було прийнято рішення про те, що пропозиція повністю відповідає тендерній документації, — йдеться в постанові.

Її позицію підтримав адвокат Максим Пінчук, навівши приклади аналогічних процедур закупівель, де управління Держаудитслужби порушень не виявили.

Суд заявив, що обов’язок надання довідки в цій закупівлі був умовним і прямо залежав від потреби в ліцензії. Тому ненадання такого документа не є порушенням. Справу закрили за відсутністю складу правопорушення.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» присвятив серію матеріалів, де аналізував тендери міської ради, що стосувались підтримки військових. Журналісти виявили переплати на закупівлях мобільних комплексів для прання та гігієни та причепу.

Відомо, що умови тендерів прописували під конкретні лазні, які поставили фірма депутата міськради — ТОВ «Дормаш груп» Віталія Котляра та фірма, якою володіє донька ексмера Бабаєва. Договори щодо причепів укладали із фірмою «Активбуд-М», яка вже засвітилася в історії з договором на комп’ютери за завищеними цінами. Зв’язки фірми ведуть до депутата міськради та віцемера з будівництва.

Торік громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна» подала заяву до прокуратури. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення — ст. 191, ч. 4 Кримінального кодексу України «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» у великих розмірах або в умовах воєнного стану.

У вересні в міській раді відбулись обшуки. З ухвал суду стало відомо, що загальна переплата виконкомом може сягати понад 10 млн гривень.