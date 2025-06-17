У Полтаві на пішохідному переході Volkswagen збив двох підлітків

Сьогодні, 11:36 Переглядів: 358 Коментарів: 1

16 червня на бульварі Богдана Хмельницького в Полтаві автомобіль Volkswagen Passat збив двох підлітків. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Полтавщини.

За попередніми даними слідства, 55-річний водій наїхав на двох хлопців — 16 та 17 років. Вони перебували на пішохідному переході. Обох із травмами ушпиталили. Медики встановлюють ступінь тяжкості ушкоджень.

Слідчі розпочали розслідування за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило травми середньої тяжкості.

Усі обставини ДТП з’ясовуються.

Нагадаємо, що учора в Кременчуці мотоцикліст збив пішохода — обидва травмувалися.