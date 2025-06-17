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Учора в Кременчуці мотоцикліст збив пішохода — обидва травмувалися

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 80

 

Постраждалих госпіталізували

16 червня, близько 19.00 на вулиці Богдана Хмельницького у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, мотоцикл Yamaha Tenere, під керуванням 58-річного водія наїхав на 57-річного пішохода. Унаслідок ДТП травми отримали мотоцикліст та пішохід. Обох постраждалих госпіталізували.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції почав розслідування за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Причини та обставини події з’ясовує слідство. 

Нагадаємо, 10 червня на автодорозі Полтава–Гадяч мотоцикліст влетів у дерево й помер у лікарні. 4 червня в районі села Маламівка Кременчуцького району зіткнулися легковик та мотоцикл — обидва водії загинули на місці події. 26 травня у Горішніх Плавнях розбився мотоцикліст, який виїхав на ділянку дороги, де проводився ремонт.

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини ДТП Кременчук мотоцикліст пішохід
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