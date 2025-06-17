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Надзвичайні новини, Полтавщина

На Полтавщині чоловік вкрав труби з могили на кладовищі та обміняв їх на пляшку алкоголю

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 149

 

Судили обвинуваченого за наругу над могилою

В одному з сіл Котелевської громади на Полтавщині чоловік вкрав на кладовищі із могили чотири металеві труби, які потім обміняв на пляшку алкоголю. Про це стало відомо із вироку Котелевського районного суду від 13 червня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений уже має чотири судимості, зокрема за крадіжку та самоправство.

Так у квітні 2025 року чоловік прийшов на кладовище та з однієї могили вкрав 4 металеві труби довжиною понад 1,5 м кожна, які лежали під могильними надгробками місць поховань.

Далі обвинувачений, керуючсь корисливими мотивами, обміняв труби на пляшку алкоголю. У страві зазанчено, що тим самим він «осквернив пам`ять померлих та спричинив моральні страждання близьким».

У залі суду обвинувачений свою вину беззаперечно визнав та підтвердив усі обставини скоєння злочину.

Опрацювавши усі матеріали справи, суд визнав чоловіка винним у вчиненні наруги над могилою (ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України) та призначив йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі, проте на підставі ст. 75 ККУ змінив вирок на 2 роки випробувального терміну.

Нагадаємо, нещодавно на могилі полеглого бійця у Кременчуці невідомі пошкодили флагшток: поліція шукає причетних.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: наруга над могилою суд вирок суду
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