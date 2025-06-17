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Уночі російська армія атакувала Україну 440 ударними БпЛА та 32 ракетами

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 87

 

Силами ППО знешкоджено 428 повітряних цілей

У ніч на 17 червня (із 20.00 16 червня) російські війська атакували Україну 472 засобами повітряного нападу. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Росіяни застосували:

  • 440 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) — близько 280 із них — «Шахеди»;
  • 2 аеробалістичніи ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Тамбовської обл. (РФ);
  • 16 крилатих ракет Х-101 із літаків стратегічної авіації з повітряного простору Саратовської обл. (РФ);
  • 4 крилаті ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря;
  • — 9 керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації із повітряного простору Бєлгородської та Брянської областей (РФ);
  • 1 протирадіолокаційну ракету Х-31П.

Основний напрямок удару ворога — місто Київ!

 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10.00 протиповітряною обороною знешкоджено 428 засобів повітряного нападу противника: 262 збито вогневими засобами, 166 — локаційно втрачені. З них:

  • 239 вросійськихБпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, а 163 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
  • 2 аеробалістичні Х-47 М2 «Кинджал» (1 — локаційно втрачена);
  • 15 крилатих ракет Х-101;
  • 8 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (1 — локаційно втрачена);
  • 1 протирадіолокаційна ракета Х-31П (локаційно втрачена).
— Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) у 34 локаціях— - йдеться у повідомленні.

Через падіння уламків збитих дронів на Полтавщині пошкоджено лінію електропередач — ПОВА

 

Нагадаємо, у ніч на 6 червня у кількох мікрорайонах Кременчука місцеві жителі чули звуки вибухів. Полтавська ОВА повідомила, що у Кременчуцькому районі внаслідок атаки РФ постраждало троє людей.

ЖурналістиКременчуцького Телеграфафа» вранці побували на місці обстрілу та сфотографували його наслідки.

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: Zelenskiy / Official
Теги: повітряні сили ППО БПЛА ракети
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