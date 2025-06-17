Через падіння уламків збитих дронів на Полтавщині пошкоджено лінію електропередач — ПОВА

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Нині без світла перебувають 43 побутових та 5 юридичних споживачі

Уночі на Полтавщині працювала протиповітряна оборона: внаслідок падіння уламків збитих дронів у Полтавському районі пошкоджень зазнала лінія електропередач. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив т. в. о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

За його словами, нині без світла перебувають 43 побутових та 5 юридичних споживачі.

Фахівці працюють над відновленням електропостачання, — наголосив Когут.

У ніч на 15 червня у Кременчуці протягом кількох годин лунали вибухи. Т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут відзвітував, що у місті удар припав на об'єкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. На місці влучань та падіння уламків спалахнули пожежі — їх локалізували надзвичайники. У командуванні Повітряних сил Збройних сил України відзвітували, що цієї ночі армія РФ випустила по Україні 183 безпілотники та 11 ракет. Основний удар припав на Кременчук. Відомо також, що цивільна інфраструктура, яка забезпечує життєдіяльність міста, не постраждала. У місті є електропостачання та водопостачання.