Дві пожежі сталися учора на Кременчуччині: горіли ліс та сухостій

Сьогодні, 09:06 Переглядів: 122

За минулу добу у Кременчуці та районі сталися дві пожежі на відкритих територіях. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Так, за даними рятувальників, учора близько 15.10 у селі Недогарки Піщанської громади сталася лісова пожежа. Вогонь знищив 0,8 га лісової підстилки. Гасили вогонь надзвичайники 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та представники Градизького лісництва за допомогою трьох машин.

Також близько 13.28 сталася пожежа у Кременчуці на вулиці Давида Кострова. Відомо, що внаслідок пожежі на відкритій території згоріло 0,4 га сухостою. Ліквідовували загоряння рятувальники 14-ї та 16- державних пожежно-рятувальних частин.

Попередньо внаслідок пожеж обійшлося без постраждалих. Причини виникнення загорянь встановлюють фахівці ДСНС.

Нагадаємо, минулого тижня на Полтавщині внаслідок російських обстрілів сталися дві лісові пожежі.