Майже 200 безпілотників та 11 ракет випустила армія РФ по Україні: основний удар припав на Кременчук

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 743

У Повітряних силах звітують про влучання російських повітряних цілей у Кременчуці, а також про падіння збитих уламків у 6 локаціях

Цієї ночі армія РФ випустила по Україні 194 повітряні цілі: основний удар припав на Кременчук. Про це інформують у пресслужбі командування Повітряних сил Збройних сил України.

За попередніми даними, територію України атакували:

183 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ;

2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Астраханської обл. — РФ;

1 балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із Курської обл. — РФ;

4 крилатими ракетами «Іскандер-К» із Ростовської обл. — РФ;

4 крилатими ракетами «Калібр» із акваторії Чорного моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Внаслідок злагодженій роботі захисникам вдалося збити:

111 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 48 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

2 аеробалістичні Х-47М2 «Кинджал»;

3 крилаті ракети «Іскандер-К»;

3 крилаті ракети «Калібр».

У Повітряних силах також звітують про влучання російських повітряних цілей у Кременчуці, а також про падіння збитих уламків у 6 локаціях.

Нагадаємо, цієї ночі у Кременчуці протягом кількох годин лунали вибухи. Т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут відзвітував, що у місті удар припав на об'єкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. На місці влучань та падіння уламків спалахнули пожежі — їх локалізували надзвичайники. Внаслідок обстрілів обійшлося без постраждалих.