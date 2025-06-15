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Кременчук, Спорт

У Кременчуці відзначили Заслуженого тренера України з дзюдо Василя Новіка

Сьогодні, 11:12 Переглядів: 99

 

На сесії міськради Василю Васильовичу вручили почесну грамоту виконавчого комітету

У п’ятницю, 13 червня, на засіданні сесії Кременчуцької міськради міський голова Віталій Малецький відзначив Заслуженого тренера України з дзюдо Василя Новіка.

Василю Васильовичу вручили почесну грамоту виконавчого комітету за багаторічну сумлінну працю, підготовку спортсменів високого класу, внесок у розвиток фізичної культури та спорту, популяризацію здорового способу життя та з нагоди 70-річчя.

Василь Новік — тренер-викладач Кременчуцької спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи з боротьби дзюдо, має звання Заслуженого працівника фізичної культури і спорту України. Під його керівництвом кременчуцькі спортсмени неодноразово ставали переможцями та виборювали призові місця на змаганнях із дзюдо обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів.

До прикладу, нещодавно кременчуцька дзюдоїстка, онука Василя Васильовича, Єва Новік виборола медаль на змаганнях у Німеччині. Також нещодавно кременчуцькі спортсмени вибороли І та ІІІ місце на Всеукраїнському турнірі з дзюдо.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: спорт нагородження тренер дзюдо
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