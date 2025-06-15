«У місті є й енергопостачання, і вода»: Когут про наслідки нічного обстрілу у Кременчуці

У місті є енергопостачання та водопостачання. Так наслідки нічного обстрілу Кременчука та області у прямому ефірі Єдиного марафону прокоментував т.в.о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

За його словами, цивільна інфраструктура, що забезпечує життєдіяльність міста, не постраждала. Жителі міста отримують усі необхідні послуги — і електропостачання, і водопостачання.

— Що стосується району і області, то внасоідок збиття «шахедів» у Кременчуцькому районі відбулося падіння уламків на одне із сільхозвиробництв, де постраждала споруда і деяка сільхозтехніка. Також є руйнування ліній електропередач — відповідні служби уже працюють над відновленням електропостачання, — зазначив Когут.

Він також додав, що у Чутівській громаді також впали уламки збитих дронів внаслідок роботи протиповітряної оборони. На місці пошкоджень зазнали три домоволодіння та цивільний автомобіль.

Когут наголошує: в усіх випадках обійшлося без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, цієї ночі у Кременчуці протягом кількох годин лунали вибухи. Т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут відзвітував, що у місті удар припав на об'єкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. На місці влучань та падіння уламків спалахнули пожежі — їх локалізували надзвичайники. У командуванні Повітряних сил Збройних сил України відзвітували, що цієї ночі армія РФ випустила по Україні 183 безпілотники та 11 ракет. Основний удар припав на Кременчук.