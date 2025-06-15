У Кременчуці пройшли змагання для ветеранів та людей з інвалідністю

Учасники — ветерани, люди з інвалідністю, справжні приклади сили, витримки й жаги до життя. Вони не зупиняються. Вони тренуються, підтримують один одного, виходять на старт — і доводять: перемагати можна, і не лише у кожному дні боротьби за себе. Змагання вийшли по-справжньому живими, спортивними, натхненними. Це не просто спортивна подія — це про спільність, про віру, про гідність, — зазначив Аленін.