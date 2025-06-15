У Кременчуці пройшли змагання для ветеранів та людей з інвалідністю
Сьогодні, 12:07
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Головні теми заходу — підтримка і жага до життя
Днями у Кременчуці відбулися рекреативні змагання для ветеранів та людей з інвалідністю. Про це повідомив начальник Кременчуцької райвійськадміністрації Олександр Аленін.
Під гаслом «Жити. Боротися. Перемагати» змагання об'єднали незламних та сильних духом людей.
Учасники — ветерани, люди з інвалідністю, справжні приклади сили, витримки й жаги до життя. Вони не зупиняються. Вони тренуються, підтримують один одного, виходять на старт — і доводять: перемагати можна, і не лише у кожному дні боротьби за себе. Змагання вийшли по-справжньому живими, спортивними, натхненними. Це не просто спортивна подія — це про спільність, про віру, про гідність, — зазначив Аленін.
Організаторами змагань виступили громадська організація «КДЮЦС „ОріЯна“», Полтавський обласний відокремлений підрозділ Всеукраїнської громадської організації «Ніхто крім нас», Кременчуцький міський осередок ВО «Союз осіб з інвалідністю України». Підтримку у проведенні також надали Полтавський регіональний центр фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт».
По закінченню змагань Олександр Аленін вручив усім учасникам змагань нагороди.
Автор: Яна Гудзь
Джерело фото: Олександр Аленін
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