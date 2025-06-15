Близнюкам у перші дні тижня краще не планувати нічого важливого, а Левам варто мінімізувати витрати: гороскоп на 16-22 червня

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 553

Овен (21.03-20.04)

Якщо змiни назрiли, не гальмуйте природний хiд подiй, навiть якщо це зажадає вiд вас великої витрати сил i емоцiй. Все зараз вiдбувається швидко, але легко упустити можливiсть вийти на новий рiвень, одержати кращу роботу або зайнятися прибутковою справою. У всiх переговорах або душевних розмовах прагнiть чути партнера, не висловлюйте категоричних думок. В кiнцi тижня можна оформляти документи, робити покупки. Сприятливi днi: 20, 22; несприятливi: 16.

Тілець (21.04-21.05)

Подiї у понедiлок i вiвторок задають ритм i змiст всьому, що вiдбуватиметься в наступнi тижнi. Не поспiшайте проявляти активнiсть, але не вiдмовляйтеся вiд пропозицiй. Залиште можливiсть декiлька днiв подумати, чи вистачить сил i бажання узяти на себе додаткове навантаження. Цiлком iмовiрно, що вам захочеться змiнити житло або вас чекають iншi важливi змiни в будинку. Кращi днi для активної дiяльностi — четвер i недiля. Сприятливi днi: 18, 20; несприятливi: 22.

Близнюки (22.05-21.06)

Будьте уважнi у понедiлок i вiвторок, особливо, в подорожах. Краще не планувати на цi днi важливих справ, ремонтних робiт i поберегти свої домашнi i робочi комп`ютери. На середу i четвер можна призначати особистi i дiловi зустрiчi, вести активне листування. В п`ятницю i суботу ситуацiї можуть виходити з-пiд контролю. Щоб не наробити помилок, займайтеся тiльки нагальними справами. Зайва вiдвертiсть може вам зашкодити. Сприятливi днi: 21; несприятливi: 20.

Рак (22.06-22.07)

Багато що зараз виходить на поверхню. Обстановка розташовує до активного прояву власної позицiї, але це може супроводжуватися стресами i пiдвищеною стомлюванiстю. В органiзмi найуразливiша печiнка; тому краще обмежити вживання жирiв i вуглеводiв. Основнi справи плануйте на другу половину тижня. Поїздки, розваги будуть особливо вдалими в недiлю. Дiловi плани можна поєднувати з особистими. Сприятливi днi: 18, 22; несприятливi: 17.

Лев (23.07-23.08)

У понедiлок i вiвторок зведiть до мiнiмуму витрати i не поспiшайте ухвалювати рiшення, де є ризик матерiальних втрат. З середи активно спiлкуйтеся з тими, хто може допомогти вам в рiшеннi професiйних питань. Новi знайомства будуть приємними i корисними. Романтичнi настрої охоплять всiх Левiв, незалежно вiд сiмейного стану. Легкий флiрт — це те, що вам зараз необхiдно, щоб збудити iнтерес i до iнших сторiн життя. Сприятливi днi: 17, 20; несприятливi: 16.

Діва (24.08-23.09)

Прийшов час плани утiлювати в реальнiсть. Пiдвищується чуття вигоди, i ви зможете зробити правильнi внески i придбання. Оптимальними днями для цього будуть четвер i п`ятниця. З середи по п`ятницю знайдiть час для косметичних процедур, сходiть в перукарню, придбайте нову косметику. У вихiднi вашi реакцiї на вчинки близьких людей можуть бути несподiваними. Тому сприймайте те, що вiдбувається, легко, намагайтеся вiдразу миритися. Сприятливi днi: 21; несприятливi: 19.

Терези (24.09-23.10)

Тиждень розташовує до активного спiлкування, поїздок, рiшення питань в рiзних iнстанцiях. Вiдносини з братами i сестрами та iншими родичами теж можуть вийти на перший план. Прагнiть дiйти компромiсу, якщо вiдчуваєте, що пристрастi розпалюються. Не поспiшайте нiчого мiняти в першу половину тижня. Рiшення знайдуться ближче до вихiдних. На цей час слiд планувати основнi справи i культурнi заходи. Сприятливi днi: 20; несприятливi: 18.

Скорпіон (24.10-22.11)

Можливо, вам доведеться ухвалити важливе рiшення у понедiлок або вiвторок в результатi обставин, що швидко розвиваються. Не плануйте на цi днi багато рiзноманiтних справ, краще сосередьтеся на найважливiшому. Зустрiч, розмова, одержаний лист можуть щось iстотно змiнити в особистих вiдносинах. Обстановка буде напруженою, i є сенс збiльшити фiзичне навантаження. В недiлю сходiть в сауну. Сприятливi днi: 16; несприятливi: 19.

Стрілець (23.11-21.12)

Цей тиждень сприятливий для пошуку роботи i працевлаштування. Вiдносини в колективi будуть нерiвними, але якщо вiдокремлювати емоцiї вiд дiйсно важливого, то щось iстотно може змiнитися особисто для вас в кращу сторону. Стреси знiмайте пiдвищеною фiзичною активнiстю; особливо, в першiй половинi тижня. Кориснi профiлактичнi, очиснi заходи, дiєти. У вихiднi не створюйте приводiв для ревнощiв в особистих вiдносинах. Сприятливi днi: 20, 21; несприятливi: 17.

Козеріг (22.12-20.01)

Вашi справи поступово полiпшуються, i можна понизити навантаження, бiльше часу придiлити особистим питанням. Хоч би один день видiлiть для виїзду на природу, щоб позбутися тягаря турбот i по-новому оцiнити свої обов`язки i перелiк справ, якi чекають своєї черги. Iнформацiя, одержана у п`ятницю, може повернути вас до старих планiв. Але остаточне рiшення ухвалюйте не ранiше недiлi. У вихiднi порадуйте себе спiлкуванням з друзями. Сприятливi днi: 17; несприятливi: 22.

Водолій (21.01-19.02)

Можливi проблеми, пов`язанi з електронiкою, або iншими засобами зв`язку. У спiлкуваннi теж може вiдчуватися напруга. Вам краще зосередитися на iнтелектуальнiй дiяльностi i менше спiлкуватися i дискутувати в першiй половинi тижня. У четвер i п`ятницю можна робити покупки для себе i сiм`ї. Це сприятливий час для поїздок (до полудня у п`ятницю) i рiшення особистих питань.

Сприятливi днi: 21; несприятливi: 20.

Риби (20.02-20.03)

У вас майже не залишається часу на особисте життя. Проте на роботi вiдбувається багато змiн, i вам не варто вiдмовлятися вiд додаткового навантаження, якщо воно добре оплачується або обiцяє пiдвищення на посадi. Будьте уважнi у понедiлок i вiвторок, якщо плануєте важливi зустрiчi або поїздки. У четвер i п`ятницю ви можете вибрати час для вiдвiдування окулiста. Компреси, гiмнастика для очей допоможуть зняти i загальну напругу. Сприятливi днi: 19, 22; несприятливi: 18.