Рятувальники показали, як боролися з наслідками обстрілу у Кременчуці

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На місцях влучань та падіння уламків спалахнули пожежі

У пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій показали кадри, як цієї ночі рятувальники боролися з наслідками ліквідації обстрілів у Кременчуці.

Як уже зазначалося раніше, внаслідок комбінованої атаки безпілотників та ракет зафіксовані влучання на об'єктах енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.

Внаслідок влучань та падіння уламків спалахнули пожежі — їх рятувальникам вдалося локалізувати.

Також в області зафіксовано пошкодження житлових будинків та транспортних засобів. Внаслідок обстрілів, на щастя, постраждалих немає.

Нагадаємо, цієї ночі у Кременчуці упродовж кількох годин лунали вибухи — місто опинилося під атакою російських безпілотників та ракет.