Рятувальники показали, як боролися з наслідками обстрілу у Кременчуці

У пресслужбі Державної служби надзвичайних ситуацій показали кадри, як цієї ночі рятувальники боролися з наслідками ліквідації обстрілів у Кременчуці.
Як уже зазначалося раніше, внаслідок комбінованої атаки безпілотників та ракет зафіксовані влучання на об'єктах енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.
Внаслідок влучань та падіння уламків спалахнули пожежі — їх рятувальникам вдалося локалізувати.
Також в області зафіксовано пошкодження житлових будинків та транспортних засобів. Внаслідок обстрілів, на щастя, постраждалих немає.
Нагадаємо, цієї ночі у Кременчуці упродовж кількох годин лунали вибухи — місто опинилося під атакою російських безпілотників та ракет.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.