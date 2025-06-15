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День батька в Україні: коли святкуємо, звідки пішло свято і чому воно особливо важливе нині

Сьогодні, 10:01 Переглядів: 615

 В Україні День батька ще не такий популярний, як День матері — та щороку його відзначає дедалі більше українців. Бо тато — це не просто «другий дорослий у родині», а справжня опора й наставник

Щороку День батька святкують у третю неділю червня. У 2025 році він припадає на 15 червня. В Україні свято має офіційний статус — відповідне рішення ухвалив Кабмін ще у 2019 році.

Звідки прийшло свято

Ідея вшанування батьків з’явилась понад сто років тому в США. Її запропонувала американка Сонора Смарт Додд — донька ветерана, який самотужки виховував шістьох дітей.

Уперше День батька відсвяткували у 1910 році в місті Спокан, штат Вашингтон. А національним святом у США він став у 1966 році, коли президент Ліндон Джонсон підписав відповідний указ. Україна приєдналась до цієї ініціативи вже у ХХІ столітті — в червні 2019-го.

В Україні ще не склалося чітких традицій щодо відзначення цього свята, та це — лише питання часу.

До речі, у календарі є ще одна дата, пов’язана з батьківством — Всенародний День батька, який щорічно припадає на третю неділю вересня. У 2025-му це буде 21 вересня.

Кого варто вітати

День батька — не лише про біологічне батьківство. У цей день вітають усіх чоловіків, які стали для когось татом у серці: дідусів, вітчимів, опікунів, хрещених, старших братів. І навіть сусідів або наставників, які підтримують і надихають.

Чому це свято важливе саме зараз

Роль батька давно вийшла за межі «годувальника». Сучасний тато — це рівноправний партнер у вихованні, моральна опора родини, приклад для дітей.

У воєнній Україні ця роль набуває особливого змісту. Тисячі батьків сьогодні тримають не руки своїх дітей, а зброю. Їхні діти ростуть із думкою, що тато — це герой. І саме зараз українське суспільство формує нову культуру батьківства — сильного, відповідального, чуйного.

15 червня — час подякувати тим, хто є опорою. Хто встигає бути батьком, захисником, другом, тилом.

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Автор: Сабіна Юркіна
Теги: День батька

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