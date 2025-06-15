У Горішніх Плавнях стався конфлікт між місцевим чоловіком та групою оповіщення: деталі

Днями у Горішніх Плавнях стався конфлікт між місцевим чоловіком та групою оповіщення Кременчуцького РТЦК та СП. Про деталі події повідомляють у пресслужбі Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.
За попередніми даними, військовослужбовці та поліцейські підійшли до чоловіка на вулиці й попросили пред’явити документи. У відповідь громадянин почав грубіянити й ображати службовців.
Оскільки чоловік відмовився надати документи, його посадили в авто й перевірили особу через базу Нацполіції. З’ясувалося, що він не є військовозобов’язаним, бо ще не досяг 25-річного віку.
Після перевірки чоловіка доставили додому за місцем реєстрації. Ані до поліції, ані ТЦК його не відвозили. В обласному ТЦК також зазначають, що претензій до дій військових чоловік не має.
У пресслужбі обласного центру комплектування вкотре нагадали: під час воєнного стану кожен громадянин повинен мати при собі документи, що посвідчують особу, а чоловіки — ще й військово-облікові документи.
Нагадаємо, нещодавно у Полтаві стався конфлікт між цивільним та представниками ТЦК: чоловік вдарив патрульного та пошкодив бодікамеру.
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