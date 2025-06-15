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У Горішніх Плавнях стався конфлікт між місцевим чоловіком та групою оповіщення: деталі

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 1 005

 

У громадянина перевірили документи і відпустили додому

Днями у Горішніх Плавнях стався конфлікт між місцевим чоловіком та групою оповіщення Кременчуцького РТЦК та СП. Про деталі події повідомляють у пресслужбі Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За попередніми даними, військовослужбовці та поліцейські підійшли до чоловіка на вулиці й попросили пред’явити документи. У відповідь громадянин почав грубіянити й ображати службовців.

Оскільки чоловік відмовився надати документи, його посадили в авто й перевірили особу через базу Нацполіції. З’ясувалося, що він не є військовозобов’язаним, бо ще не досяг 25-річного віку.

Після перевірки чоловіка доставили додому за місцем реєстрації. Ані до поліції, ані ТЦК його не відвозили. В обласному ТЦК також зазначають, що претензій до дій військових чоловік не має.

У пресслужбі обласного центру комплектування вкотре нагадали: під час воєнного стану кожен громадянин повинен мати при собі документи, що посвідчують особу, а чоловіки — ще й військово-облікові документи.

Нагадаємо, нещодавно у Полтаві стався конфлікт між цивільним та представниками ТЦК: чоловік вдарив патрульного та пошкодив бодікамеру.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: Горішні Плавні ТЦК та СП оповіщення мобілізація конфлікт
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