У Кременчуці 17-річний хлопець без прав їздив п’яним на мопеді

Минулої ночі у Кременчуці інспектори патрульної поліціʼ зупинили мопед Honda Dio, що їхав без номерного знака. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції міста.
Керував мопедом 17-річний юнак без водійського посвідчення. Як з’ясували патрульні, транспорт також був не зареєстрований належним чином. За даними правоохоронців, візуально у хлопця були ознаки алкогольного сп’яніння, однак пройти огляд він відмовився.
На порушника склали одразу три протоколи:
за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення — відмова пройти огляд на сп’яніння;
за ч. 6 ст. 121 КУпАП — керування незареєстрованим транспортом без номерного знака;
за ч. 2 ст. 126 КУпАП — керування без посвідчення водія.
У патрульній поліції також вкотре нагадують: нетверезе водіння — це не лише порушення закону, а й загроза для життя.
Нагадаємо, нещодавно на Миргородщині 14-літній підліток на мотоциклі врізався в електроопору і травмувався.
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