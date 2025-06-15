У Кременчуці 17-річний хлопець без прав їздив п’яним на мопеді

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Патрульні склали три адмінпротоколи на порушника

Минулої ночі у Кременчуці інспектори патрульної поліціʼ зупинили мопед Honda Dio, що їхав без номерного знака. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції міста.

Керував мопедом 17-річний юнак без водійського посвідчення. Як з’ясували патрульні, транспорт також був не зареєстрований належним чином. За даними правоохоронців, візуально у хлопця були ознаки алкогольного сп’яніння, однак пройти огляд він відмовився.

На порушника склали одразу три протоколи:

за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення — відмова пройти огляд на сп’яніння;

за ч. 6 ст. 121 КУпАП — керування незареєстрованим транспортом без номерного знака;

за ч. 2 ст. 126 КУпАП — керування без посвідчення водія.

У патрульній поліції також вкотре нагадують: нетверезе водіння — це не лише порушення закону, а й загроза для життя.

Нагадаємо, нещодавно на Миргородщині 14-літній підліток на мотоциклі врізався в електроопору і травмувався.