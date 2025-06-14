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У Кременчуці чутно вибухи: що відомо (доповнено)

Вчора, 23:33 Переглядів: 3 989 Коментарів: 1

 

У Повітряних силах попереджали про загрозу безпілотників для міста

Сьогодні, 14 червня, близько 23.30 у Кременчуці було чутно звуки вибухів. Про це передають кореспонденти "Кременчуцького Телеграфа".

Раніше у Повітряних силах попереджали про загрозу ударних безпілотників для міста.

Імовірно, звуки вибухів можуть бути роботою протиповітряної оборони.

Наразі офіційної інформації щодо вибухів немає.

Доповнено:

Роботу протиповітряної оборони в області підтвердив і т.в.о. Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут. Він закликав громадян залишатися до відбою повітряної тривоги в укриттях.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня Кременчук потрапив під удар російських безпілотників. Внаслідок атаки російської армії у Кременчуцькому районі постраждало троє людей, також пошкоджено адмінбудівлі, приватне господарство, складські приміщення і кафе. На місці обстрілів виникли пожежі.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: вибухи
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Коментарі: 1

1 785
hunter:
Сьогодні, 00:28

Хочется задать вопрос  депутатам,как там будет ездится на 5ти новых авто когда город атакуют враги?

 


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