Сьогодні, 14 червня, близько 23.30 у Кременчуці було чутно звуки вибухів. Про це передають кореспонденти "Кременчуцького Телеграфа".
Раніше у Повітряних силах попереджали про загрозу ударних безпілотників для міста.
Імовірно, звуки вибухів можуть бути роботою протиповітряної оборони.
Наразі офіційної інформації щодо вибухів немає.
Доповнено:
Роботу протиповітряної оборони в області підтвердив і т.в.о. Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут. Він закликав громадян залишатися до відбою повітряної тривоги в укриттях.
Нагадаємо, у ніч на 6 червня Кременчук потрапив під удар російських безпілотників. Внаслідок атаки російської армії у Кременчуцькому районі постраждало троє людей, також пошкоджено адмінбудівлі, приватне господарство, складські приміщення і кафе. На місці обстрілів виникли пожежі.
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