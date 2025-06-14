У Кременчуці чутно вибухи: що відомо (доповнено)

Вчора, 23:33 Переглядів: 3 989 Коментарів: 1

У Повітряних силах попереджали про загрозу безпілотників для міста

Сьогодні, 14 червня, близько 23.30 у Кременчуці було чутно звуки вибухів. Про це передають кореспонденти "Кременчуцького Телеграфа".

Раніше у Повітряних силах попереджали про загрозу ударних безпілотників для міста.

Імовірно, звуки вибухів можуть бути роботою протиповітряної оборони.

Наразі офіційної інформації щодо вибухів немає.

Доповнено:

Роботу протиповітряної оборони в області підтвердив і т.в.о. Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут. Він закликав громадян залишатися до відбою повітряної тривоги в укриттях.

Нагадаємо, у ніч на 6 червня Кременчук потрапив під удар російських безпілотників. Внаслідок атаки російської армії у Кременчуцькому районі постраждало троє людей, також пошкоджено адмінбудівлі, приватне господарство, складські приміщення і кафе. На місці обстрілів виникли пожежі.