Сьогодні на Кременчуччині буде гучно: проводитимуться технічні вибухи

Сьогодні, 17 червня, в одній із громад на території Кременчуцького району проводитиметься контрольований технічний вибух. Про це повідомив т.в.о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.
Крім Кременчуцького району, за словами Когута, технічні вибухи проводитимуться і на території Зіньківської громади.
Якщо у визначений час буде оголошено повітряну тривогу, вибух перенесуть на інший час або день.
Громадян закликають зберігати спокій та не обговорювати у соцмережах напрям, звідки вибух лунатиме.
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