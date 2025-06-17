Сьогодні на Кременчуччині буде гучно: проводитимуться технічні вибухи

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 142

Сьогодні, 17 червня, в одній із громад на території Кременчуцького району проводитиметься контрольований технічний вибух. Про це повідомив т.в.о. начальника Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут.

Крім Кременчуцького району, за словами Когута, технічні вибухи проводитимуться і на території Зіньківської громади.

Якщо у визначений час буде оголошено повітряну тривогу, вибух перенесуть на інший час або день.

Громадян закликають зберігати спокій та не обговорювати у соцмережах напрям, звідки вибух лунатиме.