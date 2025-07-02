У Кременчуці замовлятимуть ремонт ще двох зупинок громадського транспорту

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 71

Розробка ПКД обійшлась у майже 20 тисяч гривень, проєктами займалось ТОВ «Проєктний центр «ПКД»

Автор: Телеграф Джерело фото: ілюстративне/архів КТ

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