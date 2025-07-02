У Кременчуці замовлятимуть ремонт ще двох зупинок громадського транспорту

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчук» замовив розробку двох проєктно-кошторисних документацій на капітальні ремонти зупинок громадського транспорту. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Відомо, що у місті планують облаштувати зупинку «Вулиця Юрія Кондратюка» (кінцева) і «Квартал 304» (в місто) на вулиці Олексія Древаля. Розробка ПКД обійшлась у майже 20 тисяч гривень, проєктами займалось ТОВ «Проєктний центр «ПКД».
Нагадаємо, у Кременчуці облаштували зупинки «Шпиталь», «Пологовий будинок», «Кладовище» на вулиці Сержанта Мельничука, 131, «вул. Полковника Гегечкорі» на вулиці Перемоги, 58 та «Тролейбусне управління». На облаштування цих 5 зупинок за попередніми розрахунками з міського бюджету витратили понад 1,2 млн гривень.
Станом на 26 червня підрядник завершив ремонт зупинки громадського транспорту «Дитяча лікарня» у бік міста.
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