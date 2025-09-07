У Кременчуці відремонтують ще одну зупинку на вулиці Богдана Хмельницького

У Кременчуці зроблять капітальний ремонт зупинки «Вулиця Ботанічна» (у місто), що розташована на вулиці Богдана Хмельницького. Відповідні роботи замовило комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука». Про це стало відомо з платформи Prozorro.
Ремонт обійдеться громаді у понад 200 тисяч гривень. Роботи виконуватиме ФОП Ганна Бєлкіна до кінця вересня.
Додамо, що 1 вересня «Благоустрій Кременчук» замовило капітальний ремонт зупинки громадського транспорту «Ревівка» (з міста), що розташована на вулиці Богдана Хмельницького за 212 тисяч 803 гривні.
Нагадаємо, у Кременчуці облаштували зупинки «Шпиталь», «Пологовий будинок», «Кладовище» на вулиці Сержанта Мельничука, 131, «вул. Полковника Гегечкорі» на вулиці Перемоги, 58,а також «Тролейбусне управління», «Дитяча лікарня», «Вулиця Юрія Кондратюка» (кінцева) і «Квартал 304» (в місто). На облаштування цих зупинок, за попередніми розрахунками, з міського бюджету витратили майже 2 млн гривень.
