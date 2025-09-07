ГО "Захист держави"
Кременчук, Здоров'я

Лікарня «Правобережна» працює в екстреному режимі роботи: кого прийматимуть, а кого транспортуватимуть в об’їзд

Сьогодні, 12:27 Переглядів: 520

Нині медики міста працюють у посиленому режимі, розповіли в міськраді

Через пошкодження мосту та ускладнення логістики у Кременчуці лікарню «Правобережну» перевели на ургентний режим роботи. Медичний персонал прийматиме пологи та дорослих пацієнтів із хірургічною, гінекологічною та терапевтичною патологією. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді. 

Водночас дітей із гострою хірургічною патологією транспортуватимуть до дитячої лікарні в об’їзд. Теж саме стосується дорослих пацієнтів із гострими інфарктами та інсультами — їх також доставлятимуть в обхід до спеціалізованих закладів.

Нині медики міста працюють у посиленому режимі, розповіли в міськраді.

Додамо, що «ургентний режим роботи» означає, що діяльність відбувається в екстрених, невідкладних умовах, коли послуги надаються негайно або протягом кількох годин, щоб врятувати життя або запобігти значному погіршенню здоров’я. 

Атака РФ по Кременчуку: що відомо

Внаслідок атаки збройних сил РФ у ніч на 7 вересня пошкоджене дорожнє покриття мосту через річку Дніпро у Кременчуці. Рух тимчасово закрито. Через обстріл у Кременчуці «Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів і скасувала рух електрички. В компанії попередили, що найближчими днями можливі затримки поїздів у регіоні через об’їзд ураженої ділянки. Для забезпечення сполучення використовуватимуть автобуси від найближчих доступних станцій до залізничної станції Кременчука.

Також у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Постраждалих внаслідок обстрілів немає, стверджують в ОВА. 

У Кременчуці відпрацьовані алгоритми роботи медичної сфери, «швидкої», пологових будинків, екстрених служб і комунальних підприємств після пошкодження Крюківського мосту, розповів міський голова Віталій Малецький.

Водій, який був на Крюківському мосту під час вибуху, живий — Малецький

Через пошкодження Крюківського мосту у Кременчуці змінили маршрут автобусів. Громадський транспорт курсуватиме через дамбу Кременчуцького водосховища та Світловодськ.

лікарня Правобережна Крюківський міст
