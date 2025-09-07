Водій, який був на Крюківському мосту під час вибуху, живий — Малецький

Мережею ширилась інформація про нібито смерть водія у Кременчуці внаслідок атаки дронами РФ — авто було на Крюківському мосту на момент вибуху. Міський голова Кременчука Віталій Малецький спростовує цю інформацію на своїй Facebook-сторінці.
Як зазначили в ОВА, постраждалих внаслідок атаки російської армії по Полтавщині немає.
Нагадаємо, внаслідок атаки збройних сил РФ у ніч на 7 вересня пошкоджене дорожнє покриття мосту через річку Дніпро у Кременчуці. Рух тимчасово закрито. Про це повідомив тимчасово виконувач обов’язків Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.
Також у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Постраждалих внаслідок обстрілів немає, стверджують в ОВА.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.