Водій, який був на Крюківському мосту під час вибуху, живий — Малецький

Постраждалих внаслідок атаки РФ на Полтавщині немає, кажуть і ОВА

Мережею ширилась інформація про нібито смерть водія у Кременчуці внаслідок атаки дронами РФ — авто було на Крюківському мосту на момент вибуху. Міський голова Кременчука Віталій Малецький спростовує цю інформацію на своїй Facebook-сторінці.

— Щодо того самого авто — водій живий! — йдеться у повідомленні.

Як зазначили в ОВА, постраждалих внаслідок атаки російської армії по Полтавщині немає.

Нагадаємо, внаслідок атаки збройних сил РФ у ніч на 7 вересня пошкоджене дорожнє покриття мосту через річку Дніпро у Кременчуці. Рух тимчасово закрито. Про це повідомив тимчасово виконувач обов’язків Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Також у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Постраждалих внаслідок обстрілів немає, стверджують в ОВА.