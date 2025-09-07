Як рухатиметься транспорт після пошкодження Крюківського мосту: міська влада оприлюднила маршрут (доповнено)

Через пошкодження Крюківського мосту у Кременчуці змінили маршрут автобусів. Громадський транспорт курсуватиме через дамбу Кременчуцького водосховища та Світловодськ. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.

Автобуси курсуватимуть безкоштовно. Перший рейс виїжджатиме об 11.30. Доповнено: Як повідомили у міськраді, автобуси курсуватимуть до 22.00. Надалі перевезення пасажирів триватимуть з 6.00 до 22.00.

Як рухатимуться автобуси

Маршрут прямування:

Вул. Республіканська (кінцева зуп. № 2 «Розвилка») — вул. Макаренка — вул. І. Приходька — вул. В. Стуса — вул. Гайдамацька — вул. Академіка Герасимовича — с. Маламівка — с. Білецьківка — м. Світловодськ (Автостанція — вул. Героїв України) — с. Власівка (вул. Молодіжна) — с. Михайленки — с. Кривуші — м. Кременчук (вул. Б. Хмельницького — вул. Перемоги — вул. Університетська — вул. Небесної Сотні — зуп. «Центр»).

Зворотний маршрут:

«Зуп. Центр» — вул. Небесної Сотні — вул. Університетська — вул. Перемоги — вул. Б. Хмельницького — с. Кривуші — с. Михайленки — с. Власівка (вул. Молодіжна) — м. Світловодськ (Автостанція — вул. Героїв України) — с. Білецьківка — с. Маламівка — Кременчук (вул. Академіка Герасимовича — вул. Гайдамацька — вул. В. Стуса — вул. І. Приходька — вул. Макаренка — вул. Республіканська, кінцева зуп. № 2 «Розвилка»).