Через пошкодження Крюківського мосту у Кременчуці змінили маршрут автобусів. Громадський транспорт курсуватиме через дамбу Кременчуцького водосховища та Світловодськ. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький.
Автобуси курсуватимуть безкоштовно. Перший рейс виїжджатиме об 11.30. Доповнено: Як повідомили у міськраді, автобуси курсуватимуть до 22.00. Надалі перевезення пасажирів триватимуть з 6.00 до 22.00.
Маршрут прямування:
Вул. Республіканська (кінцева зуп. № 2 «Розвилка») — вул. Макаренка — вул. І. Приходька — вул. В. Стуса — вул. Гайдамацька — вул. Академіка Герасимовича — с. Маламівка — с. Білецьківка — м. Світловодськ (Автостанція — вул. Героїв України) — с. Власівка (вул. Молодіжна) — с. Михайленки — с. Кривуші — м. Кременчук (вул. Б. Хмельницького — вул. Перемоги — вул. Університетська — вул. Небесної Сотні — зуп. «Центр»).
Зворотний маршрут:
«Зуп. Центр» — вул. Небесної Сотні — вул. Університетська — вул. Перемоги — вул. Б. Хмельницького — с. Кривуші — с. Михайленки — с. Власівка (вул. Молодіжна) — м. Світловодськ (Автостанція — вул. Героїв України) — с. Білецьківка — с. Маламівка — Кременчук (вул. Академіка Герасимовича — вул. Гайдамацька — вул. В. Стуса — вул. І. Приходька — вул. Макаренка — вул. Республіканська, кінцева зуп. № 2 «Розвилка»).
Орієнтовна тривалість поїздки — близько 1 години, написав Малецький.
Нагадаємо, внаслідок атаки збройних сил РФ у ніч на 7 вересня пошкоджене дорожнє покриття мосту через річку Дніпро у Кременчуці. Рух тимчасово закрито. Через обстріл у Кременчуці «Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів і скасувала рух електрички. В компанії попередили, що найближчими днями можливі затримки поїздів у регіоні через об’їзд ураженої ділянки. Для забезпечення сполучення використовуватимуть автобуси від найближчих доступних станцій до залізничної станції Кременчука.
Також у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Постраждалих внаслідок обстрілів немає, стверджують в ОВА.
