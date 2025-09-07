На Полтавщині зібрали понад 100 тис. тонн соняшнику

На Полтавщині триває збирання врожаю. Сільгосппідприємства області активно збирають технічні та зернові культури. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації.
Станом на початок вересня аграрії вже намолотили:
Фермери продовжують роботи на полях, щоб вчасно завершити сезон збирання.
Нагадаємо, наприкінці серпня аграрії Полтавщини розпочали збір олійних культур. Станом на кінець літа аграрії завершили збір 100 тонн гречки. Врожайність — 45,3 центнера з гектара.
