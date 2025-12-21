На Полтавщині обмолотили 95% площ зернових — зібрали понад 4,1 млн тонн зерна

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 1

На Полтавщині — завершальний етап збирання сільськогосподарських культур. Аграрії області вже обмолотили 95% площ зернових і зернобобових культур, зібрали понад 4,1 млн тонн зерна. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.

За його словами, збір кукурудзи наближається до завершення. Загалом обмолочено 92% запланованих площ, отримано 2,46 млн тонн цієї культури.

— Вдячний нашим аграріям за витримку, професіоналізм і щоденну працю в умовах війни. Забезпечення продовольчої стабільності залишається одним із ключових пріоритетів області. Разом працюємо на результат, — написав Володимир Когут.

Нагадаємо, у листопаді ми писали, що Полтавщина увійшла до трійки регіонів України, які демонструють найвищі темпи збирання врожаю.