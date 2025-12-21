На Полтавщині обмолотили 95% площ зернових — зібрали понад 4,1 млн тонн зерна

На Полтавщині — завершальний етап збирання сільськогосподарських культур. Аграрії області вже обмолотили 95% площ зернових і зернобобових культур, зібрали понад 4,1 млн тонн зерна. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут.
За його словами, збір кукурудзи наближається до завершення. Загалом обмолочено 92% запланованих площ, отримано 2,46 млн тонн цієї культури.
Нагадаємо, у листопаді ми писали, що Полтавщина увійшла до трійки регіонів України, які демонструють найвищі темпи збирання врожаю.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.