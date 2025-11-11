Полтавщина — серед лідерів України за темпами збору врожаю

Аграрії області зібрали понад 80% зернових культур і виробили більше 100 тисяч тонн цукру

Полтавщина увійшла до трійки регіонів України, які демонструють найвищі темпи збирання врожаю. Про це повідомив т.в.о. начальника Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

За його словами, аграрії області вже зібрали понад 80% від прогнозованих обсягів зернових і зернобобових культур. Зокрема, намолочено понад 1,7 млн тонн кукурудзи на зерно. Триває й збирання цукрового буряку — станом на початок листопада вже накопано 773,2 тис. тонн.

В області також активно триває сезон цукроваріння. Підприємства регіону переробили близько 680 тис. тонн буряків і виготовили понад 105,5 тис. тонн цукру нового врожаю.

Нагадаємо, станом на початок місяця українські аграрії зібрали вже понад 43 млн тонн зерна нового врожаю: Полтавська область тардиційно серед лідерів.