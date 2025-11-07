Олена Шуляк
Українські аграрії зібрали вже понад 43 млн тонн зерна нового врожаю: Полтавщина серед лідерів

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 94

 

Станом на 6 листопада олійних культур зібрано понад 16 352 тисяч тонн

Попри воєнний стан українські аграрії щодня працюють для забезпечення продовольчої безпеки. За даними Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, станом на 7 листопада в Україні вже зібрано понад 43 млн 630 тис. тонн зернових культур на площі 9 301 тис. га. Обмолочено 81% площ, засіяних цими культурами. Зокрема, зібрано:

  • пшениці — 22 822,9 тис. тонн на площі 5 047,8 тис. га;
  • ячменю — 5 372,4 тис. тонн на площі 1 350,5 тис. га;
  • гороху — 660,7 тис. тонн на площі 271,3 тис. га;
  • кукурудзи — 13 746,8 тис. тонн на площі 2 213,7 тис. га, що становить 53% засіяних площ.

Інших зернових і зернобобових зібрано 883,4 тис. тонн на площі 321,0 тис. га.

Серед областей-лідерів збору:

  • Одеська область — 3 816,6 тис. тонн з площі 1 152,2 тис. га;
  • Чернігівська область — 3 680,1 тис. тонн з площі 539,7 тис. га;
  • Полтавська область — 3 430,6 тис. тонн з площі 714,8 тис. га;
  • Вінницька область —  3 279,5 тис. тонн з площі 556,9 тис. га.

 

Разом з тим, олійних культур станом на 6 листопада зібрано понад 16 352 тис. тонн. Зокрема:

  • соняшнику — 8 725,8 тис. тонн на площі 4 610,8 тис. га;
  • сої — 4 305,7 тис. тонн на площі 1 828,9 тис. га;
  • ріпаку — 3 320,9 тис. тонн на площі 1 274,1 тис. га.
— Загалом, соняшнику зібрано з 90% засіяних площ, сої — 84%, збір ріпаку завершений. Цукрових буряків накопано вже 7 949,3 тис. тонн на площі 151,0 тис. га, що складає 76% засіяних площ, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 листопада ми повідомляли, що Полтавщина знаходиться серед лідерів областей за кількістю збору зернових і зернобобових культур. 

Автор: Віктор Крук
Теги: Міністерство економіки зернові врожай жнива
Вверх