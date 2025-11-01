Полтавщина — серед лідерів за збором зернових і зернобобових культур

16:21

В області завершили збір соняшнику та сої

Полтавщина — серед лідерів областей за кількістю збору зернових і зернобобових культур. Про це інформують у пресслужбі Полтавської облвійськадміністрації.

Як повідомив очільник Полтавської ОВА Володимир Когут, в області вже обмолочено 73,5% засіяних площ.

Аграрії завершили збирання соняшнику та сої, намолотивши відповідно 1 млн тонн і 302,3 тис. тонн. Також триває збирання кукурудзи на зерно — наразі намолочено 1,4 млн тонн.

Крім того, сільгоспвиробники перетнули екватор збору цукрового буряка, накопавши понад 565 тис. тонн.

Працівники аграрного сектора забезпечують майбутній урожай області. Дякую за сумлінну працю на результат, — наголосив Володимир Когут.

Нагадаємо, цього місяця аграрії Кременчуцького району зібрали понад 220 тисяч тонн врожаю, завершили збирання гречки і проса, продовжують обмолот кукурудзи, сої, соняшнику та збирання цукрових буряків.