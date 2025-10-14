Аграрії Кременчуцького району зібрали понад 220 тисяч тонн врожаю

Нині аграрії Кременчуцького району завершили збирання гречки та проса, продовжують обмолот кукурудзи, сої, соняшнику та збирання цукрових буряків. Про перебіг збору врожаю повідомив начальник Кременчуцької райвійськадміністрації Олександр Аленін.
Загалом вже зібрали:
гречка — 46 тонн із 45 га;
просо — 468 тонн із 195 га;
кукурудза — майже 40 тис. тонн із майже 10 тис. га;
соняшник — 64 тис. тонн насіння із понад 32 тис. га;
соя — 27,5 тис. тонн із понад 20 тис. га;
цукрові буряки — понад 88 тис. тонн.
Нагадаємо, що цьогорічний урожай сої на Полтавщині вдвічі нижчий за торішній.
