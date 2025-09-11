Олена Шуляк
Бізнес/Робота, Полтавщина

На Полтавщині цьогорічний урожай сої вдвічі нижчий за торішній

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 190

 Фермери скаржаться на катастрофічні втрати через засуху та приморозки

Середня врожайність сої на Полтавщині у 2025 році становить лише 1,45 т/га, що майже на 0,4 т/га менше, ніж торік. Про це Суспільному повідомив т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

Наразі аграрії намолотили близько 82 тис. тонн культури. Ще залишилося зібрати 142 тис. га.

Фермер із Полтавщини Олександр Луговий, який обробляє 500 га землі, говорить про катастрофічний стан посівів:

«Соя дуже-дуже плачевна. Зараз маємо, мабуть, 0,3 т/га, а кілька днів тому було 0,5 т/га. Вона щодня осипається».

Причини низьких врожаїв:

  • критична нестача вологи: з березня по вересень випало лише 50 мм опадів;
  • весняні заморозки до –6°C, які пошкодили сою, а також соняшник, кукурудзу та пшеницю.

Торік середня врожайність становила близько 1 т/га, а за сприятливих умов — до 2,5 т/га. Нинішні закупівельні ціни — 14–15 тис. грн/т — роблять вирощування сої збитковим.

Через складні умови аграрії планують змінювати структуру посівів на користь озимих та більш посухостійких культур. Збір сої планують завершити до кінця вересня.

Нагадаємо, у серпні Полтавщину неодноразово заливало дощами, але ґрунтова засуха не відступала.

Автор: Руслана Горгола
Теги: соя жнива аграрії
