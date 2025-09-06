Неодноразово заливало дощами, але ґрунтова засуха не відступала: синоптики розповіли, яким був серпень на Полтавщині

У серпні середня температура повітря на Полтавщині була дещо нижчою за кліматичну норму. Упродовж місяця по області фіксували опади різної інтенсивності, а в третій декаді — місцями значні. Про це розповіли в Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Попри дощі, на значній території регіону зберігалась ґрунтова засуха, вказують синоптики.

Аграрії завершують сезонні роботи: триває збір картоплі, динь, кавунів і гарбузів. Почали збирати соняшник і сою. У кукурудзи — етап висихання зерна, соя дозріває, а у соняшника — збиральна стиглість.

Паралельно фермери готують поля до сівби озимих культур і вже розпочали сівбу озимого ріпаку.

Нагадаємо, наприкінці серпня аграрії Полтавщини розпочали збір олійних культур.