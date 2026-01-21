Сильні морози в січні: як холод вплинув на поля області

Фахівці кажуть, що таких морозів у цей період не було за останні 30 років

У другій третині січня цього року в області спостерігалось різке похолодання. Середня добова температура повітря опускалась до 8-13 градусів морозу. Таких низьких показників за відповідний період не фіксували вже більш як три десятиліття. Про це повідомляє пресслужба Полтавського гідрометцентру.

Опади були не значними, іноді йшов слабкий сніг, лише на південному сході області він був помірним. Наприкінці декади висота снігового покриву становила від 1 до 4 сантиметрів. Через сильні морози ґрунт швидко промерз. Місцями глибина промерзання становить 22-41 сантиметрів. Попри холод, озимі культури та багаторічні трави перебувають у стані зимового спокою. Фахівці запевняють, що наразі серйозної загрози для рослин немає. Водночас агрометеорологи попереджають, що в окремих місцях температура ґрунту біля коренів може наближатись до критичних значень, особливо для молодих рослин.

Нагадаємо, що природоохоронці Полтавщини просять жителів області підгодовувати пернатих через сильні морози.