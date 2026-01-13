Через морози у Полтаві підгодовують зимуючих птахів

У Полтавському обласному еколого-натуралістичному центрі підгодовують зимуючих птахів і закликають людей долучатися
У Полтавському обласному еколого-натуралістичному центрі наголошують, що взимку птахи мають обмежений доступ до природної їжі, тому регулярна підгодівля є важливою умовою їхнього виживання під час сильних морозів.
Фахівці радять наповнювати годівниці сирим і несоленим насінням соняшника, просом, а також висушеним насінням гарбуза, дині чи кавуна. Такий корм є поживним і безпечним для більшості зимуючих птахів.
Натомість хліб, солоні продукти та снеки давати птахам не можна — вони можуть призвести до загибелі.
Природоохоронці закликають жителів Полтавщини встановлювати годівниці у дворах, парках і біля будинків та регулярно поповнювати їх кормом. Навіть невелика допомога, зазначають фахівці, може врятувати життя птахам у холодну пору року.
