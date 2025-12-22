Мирослава УКРАЇНСЬКА
Полтавщина

«Кажани нас не цікавлять»: в Полтаві працівники жеку викинули на вулицю кажанів під час заміни вікон у підʼїзді

Сьогодні, 18:01 Переглядів: 82

 

Центр реабілітації рукокрилих закликає не ремонтувати вікна та балкони взимку

У суботу, 20 грудня, у Полтаві під час заміни вікон в підʼїзді працівники житлово-комунальної служби викинули на вулицю знайдених сонних кажанів, які перебували у сплячці. На прохання волонтерів про обережне поводження та збереження життя рукокрилих робітники не відреагували, а військова адміністрація відповіла, що кажани їх не цікавлять. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Український центр реабілітації рукокрилих.

Пізніше представникам центру реабілітації вдалось поговорити з адміністрацією та працівниками житлово-комунального господарства. Їх вислухали та пообіцяли дотримуватись рекомендацій з поводження з тваринами. 

Нагадуємо, що в січні 2024 року у Полтаві на вулицю в мороз викинули 1600 рукокрилих, більше 600 з яких загинуло, багато кажанів отримало травми.

0
Автор: Катерина Животовська Джерело фото: Український центр реабілітації рукокрилих
Теги: кажан зоозахисники Полтава
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

