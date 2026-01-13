У Полтаві зіткнулися три автомобілі: обійшлося без травмованих

Сьогодні, близько 9-ї години, до поліції надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Леоніда Каденюка в Полтаві. Про це повідомляє Патрульна поліція Полтавської області.
За попередніми даними патрульних, водій автомобіля Mercedes-Benz, виконуючи маневр перестроювання, не переконався в безпечності руху та зіткнувся з Toyota Hilux. Унаслідок удару автомобіль Toyota відкинуло в бік Volkswagen, який рухався назустріч і зупинився на червоний сигнал світлофора.
У результаті аварії всі три транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Інформації про травмованих немає.
Патрульні поліцейські склали на водія Mercedes-Benz адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП — порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП.
