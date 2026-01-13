Микола Корецький
Кременчук, Споживач, Відключення світла

Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 227

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У сеерду, 14 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 20.00:

  • вул. Горліс-Горського, 3–10

  • просп. Полтавський, 277/2–281

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка

З 8.00 до 19.00:

  • вул. Академіка Герасимовича, 171

  • вул. Європейська, 60А

  • вул. Івана Франка, 29–33

  • вул. Київська, 64–121

  • вул. Перекопська, 40

  • вул. Ярова, 1, 3, 5, 7

  • пров. Веселий, 10

  • туп. Урожайний, 2
  • с. Мала Кохнівка

З 8.00 до 17.00:

  • вул. А. Ізюмова, 1А–46

  • вул. Академіка Маслова

  • вул. Андріївська, 5–18А

  • вул. Андріївська, 6А, 8/11

  • вул. Антіна Кущинського, 4–8

  • вул. Арсенальна, 2/6, 3, 4

  • вул. Арсенальна, 24/24, 26/1

  • вул. Басейна, 4–26/93

  • вул. Барвінкова, 1–68

  • вул. Бажана, 2, 14, 17

  • вул. Б. Чичибабіна, 1–67

  • вул. Б. Урбанського, 15–34

  • вул. Бузкова, 1–56

  • вул. Валентини Федько, 1/8–17/19

  • вул. Велика Набережна, 1, 1А, 7, 9

  • вул. Великокохнівська, 2/2

  • вул. В. Баранова, 3–13

  • вул. В. Винниченка, 11/28–78

  • вул. Вадима Кришталя, 1–95А

  • вул. Вадима Пугачова, 6, 6Д

  • вул. В. Кришталя, 1–95А

  • вул. В. Симоненка, 1–112

  • вул. Газопровідна, 4–30

  • вул. Гетьманська, 8, 43

  • вул. Гранітна, 5

  • вул. Д. Галицького, 6–67

  • вул. Деповська, 62–99

  • вул. Дербукова, 1–26

  • вул. Експресівська, 1–80

  • вул. Європейська, 1–58/20

  • вул. Європейська, 43, 43Б, 77

  • вул. Європейська, 77, 77А, 85

  • вул. Європейська, 83/18, 85, 87

  • вул. Залізнична, 21–81

  • вул. Залізнична, 79–91

  • вул. Залізнична, 3–81

  • вул. Заміська, 3–21

  • вул. Заміська, 18

  • вул. Зарічна, 1/9–88

  • вул. Зарічна, 6–16

  • вул. Зарічна, 24

  • вул. Івана Нагнибіди, 1–64

  • вул. Івана Піддубного, 1/3–17

  • вул. Івана Приходька, 99–109

  • вул. І. Сіокорського, 1–57

  • вул. Кагамлицька, 1/18–22/20

  • вул. Кагамлицька, 21/22–66

  • вул. Кагамлицька, 62/20

  • вул. Кагамлицька, 67–81

  • вул. Кобзарська, 2–27/74

  • вул. Козацька, 3–26/24

  • вул. Козацька, 83–134

  • вул. Козацька, 101/1, 110А

  • вул. Комишанська, 2

  • вул. Криворудна, 2–14

  • вул. Криворудна, 16–20А

  • вул. Кропивницького, 1–66/2

  • вул. Кубанська, 1–18

  • вул. Лікаря Парнети, 47

  • вул. Локомотивна, 1А–30

  • вул. Локомотивна, 23А–38

  • вул. М. Вовчка, 2–34

  • вул. Мане-Каца, 2/11–46

  • вул. Миколи Кучми, 65–92

  • вул. М. Міхновського, 1–57

  • вул. Мрії, 8, 10

  • вул. Нагірна, 1/3–30А

  • вул. Ніни Строкатої, 1–15/7

  • вул. Новокагамлицька, 3–26

  • вул. Новокагамлицька, 13–26

  • вул. Новокагамлицька, 25–45

  • вул. Новомиргородська, 2–52

  • вул. Олександрійська, 2

  • вул. Олексія Древаля, 117–173А

  • вул. О. Пчілки, 2А–23

  • вул. О. Чайки, 1, 29

  • вул. Переяславська, 2–7

  • вул. Переяславська, 18/15–55

  • вул. Переяславська, 28/10

  • вул. Переяславська, 37/12

  • вул. Переяславська, 63/51–88

  • вул. Переяславська, 83–120

  • вул. Петра Калнишевського, 13А, 21–45

  • вул. Петра Калнишевського, 13А, 37, 39, 43

  • вул. Піщана, 3–12/16

  • вул. Піщана, 13–26

  • вул. Підгірна, 1–38

  • вул. Подовжня, 3–23

  • вул. Приозерна, 3–7

  • вул. Ракетна, 1–27

  • вул. Редутна, 48А

  • вул. Размислова, 3–40

  • вул. Рокитнянська, 1–39

  • вул. Сержанта Мельничука, 3–18А

  • вул. Сержанта Мельничука, 20–79

  • вул. Сержанта Мельничука, 52–195

  • вул. Сержанта Мельничука, 78–139

  • вул. Сержанта Мельничука, 108–165/7

  • вул. Сержанта Мельничука, 140А–195

  • вул. Сержанта Мельничука, 164/9–207

  • вул. Сержанта Мельничука, 186–217А

  • вул. Сержанта Мельничука, 267–291

  • вул. Сержанта Філіппова, 23–47

  • вул. Силікатна, 1/19–14

  • вул. Сосновська, 1/19–49

  • вул. Спасо-Преображенська, 3, 4, 6

  • вул. Скеляста, 34

  • вул. Сумська, 66–101/86

  • вул. Сумська, 74–107/14

  • вул. Університетська

  • вул. Хорольська, 30–67/18

  • вул. Хорольська, 64–117

  • вул. Христини Пекарчук, 5–26/2

  • вул. Хімічна, ½–83

  • вул. Цегельна, 1–36

  • вул. Чайковського, 1–95А

  • вул. Чередницька, 22–39

  • вул. Чередницька, 30–103

  • вул. Чередницька, 116А

  • вул. Черниша, 17А

  • вул. Юрія Руфа, 45–63/1

  • вул. Юрія Руфа, 65А–77

  • вул. Юрія Руфа, 74–133

  • вул. Юрія Руфа, 108–177/1

  • вул. Юрія Руфа, 169

  • вул. Якова Петруся, 3–130

  • просп. Лесі Українки, 96

  • просп. Полтавський, 13–275

  • просп. Свободи, 8, 12

  • просп. Свободи, 43, 47

  • пр. Заміський, 1/5–7

  • проїзд Вишневий, 3–6

  • проїзд Степана Васильченка, 3–16

  • пров. А. Ізюмова, 3–14

  • пров. Архипа Тесленка, 2

  • пров. Арсенальний, 3–16

  • пров. Бондарський, 4–26

  • пров. Будівельний, 4, 7

  • пров. Будівельний, 10

  • пров. Василя Стефанника, 1/3–53/289

  • пров. Веселий, 3–40

  • пров. Веселий, 23–36

  • пров. Великокохнівський, 1–15

  • пров. Г. Ашкаренка, 1–7/71

  • пров. Делегатський, 3–20

  • пров. Дмитра Барковського, 3–16

  • пров. Дмитра Барковського, 13–26

  • пров. Ємельяненко, 3

  • пров. Захисний, 3–15

  • пров. Зинаїди Тулуб, 21/10

  • пров. Івана Приходька, 8, 10

  • пров. Кагамлицький, 2–18

  • пров. Капітана Мехеди, 1–37/273

  • пров. Караванний, 35–53

  • пров. Кар’єрний, ¼–23

  • пров. Козачий, 2/7–23

  • пров. Козачий, 24–34

  • пров. Композитора Вербицького, 2

  • пров. Кропивницького, 1–14

  • пров. Кузьми Дерев’янка, 1–20

  • пров. Кузьми Дерев’янка, 17–22

  • пров. Ланковий, 4–11/6

  • пров. Льва Євселевського, 3–19

  • пров. Медовий, 1А–13

  • пров. Медовий, 2–27/16

  • пров. Миргородський, 2–11

  • пров. Миклухо-Маклая, 1–22

  • пров. Новогеоргіївський, 4–21

  • пров. Новоіванівський, 1/3

  • пров. Оксани Мешко, 3–21

  • пров. Північний, 1А–26

  • пров. Піщаний, 4

  • пров. Піщаний, 5–27Б

  • пров. Подовжній, 1–7

  • пров. Полтавський, 3–20А

  • пров. Правди, 1А–19

  • пров. Приозерний, 3/9–36/40

  • пров. Робітничий, 3–20

  • пров. Робітничий, 25–27

  • пров. Розмислова, 2–16

  • пров. Сиваський, 2В

  • пров. Сиваський, 4–30/4

  • пров. Сорочинський, 2–15

  • пров. Степана Бандери, 3–16

  • пров. Степана Бандери, 19–40/40

  • пров. Столярний, 1–22

  • пров. Стрілецький, 9–18

  • пров. Танковий, 2/9–20

  • пров. Тихий, 1, 2Б, 4, 8

  • пров. Токарний, 3–18

  • пров. Токарний, 19А–26/14

  • пров. Турбінний, 4–14А

  • пров. У. Самчука, 2, 4, 6, 17

  • пров. У. Самчука, 2А–41

  • пров. Уласа Самчука, 18–32

  • пров. Фабричний, 3–13/1

  • пров. Фізкультурний, 1

  • пров. Фруктовий, 22

  • пров. Чередницький, 4

  • пров. Ювілейний, 3–23

  • пров. Яснополянський, 28А–47

  • туп. 1-й Бібліотечний, 1–9

  • туп. 2-й Бібліотечний, 3–10

  • туп. Айвазовського, 1–21

  • туп. Бажана 

  • туп. В. Каразіна, 3–8

  • туп. Караїмський, 1/15–12

  • туп. Козачий, 3–10/29

  • туп. М. Сціборського, 1–7

  • туп. Новокагамлицький, 2, 4

  • туп. П. Григоренка, 1, 2

  • туп. П. Григоренка, 1, 2, 27

  • туп. Проточний, 5–38/32

  • туп. Сінний, 2–30

  • квт. 101, 1–3В.

Автор: Яна Гудзь
