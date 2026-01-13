Де у Кременчуці у середу планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У сеерду, 14 січня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Горліс-Горського, 3–10
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
вул. Академіка Герасимовича, 171
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29–33
вул. Київська, 64–121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
пров. Веселий, 10
вул. А. Ізюмова, 1А–46
вул. Академіка Маслова
вул. Андріївська, 5–18А
вул. Андріївська, 6А, 8/11
вул. Антіна Кущинського, 4–8
вул. Арсенальна, 2/6, 3, 4
вул. Арсенальна, 24/24, 26/1
вул. Басейна, 4–26/93
вул. Барвінкова, 1–68
вул. Бажана, 2, 14, 17
вул. Б. Чичибабіна, 1–67
вул. Б. Урбанського, 15–34
вул. Бузкова, 1–56
вул. Валентини Федько, 1/8–17/19
вул. Велика Набережна, 1, 1А, 7, 9
вул. Великокохнівська, 2/2
вул. В. Баранова, 3–13
вул. В. Винниченка, 11/28–78
вул. Вадима Кришталя, 1–95А
вул. Вадима Пугачова, 6, 6Д
вул. В. Кришталя, 1–95А
вул. В. Симоненка, 1–112
вул. Газопровідна, 4–30
вул. Гетьманська, 8, 43
вул. Гранітна, 5
вул. Д. Галицького, 6–67
вул. Деповська, 62–99
вул. Дербукова, 1–26
вул. Експресівська, 1–80
вул. Європейська, 1–58/20
вул. Європейська, 43, 43Б, 77
вул. Європейська, 77, 77А, 85
вул. Європейська, 83/18, 85, 87
вул. Залізнична, 21–81
вул. Залізнична, 79–91
вул. Залізнична, 3–81
вул. Заміська, 3–21
вул. Заміська, 18
вул. Зарічна, 1/9–88
вул. Зарічна, 6–16
вул. Зарічна, 24
вул. Івана Нагнибіди, 1–64
вул. Івана Піддубного, 1/3–17
вул. Івана Приходька, 99–109
вул. І. Сіокорського, 1–57
вул. Кагамлицька, 1/18–22/20
вул. Кагамлицька, 21/22–66
вул. Кагамлицька, 62/20
вул. Кагамлицька, 67–81
вул. Кобзарська, 2–27/74
вул. Козацька, 3–26/24
вул. Козацька, 83–134
вул. Козацька, 101/1, 110А
вул. Комишанська, 2
вул. Криворудна, 2–14
вул. Криворудна, 16–20А
вул. Кропивницького, 1–66/2
вул. Кубанська, 1–18
вул. Лікаря Парнети, 47
вул. Локомотивна, 1А–30
вул. Локомотивна, 23А–38
вул. М. Вовчка, 2–34
вул. Мане-Каца, 2/11–46
вул. Миколи Кучми, 65–92
вул. М. Міхновського, 1–57
вул. Мрії, 8, 10
вул. Нагірна, 1/3–30А
вул. Ніни Строкатої, 1–15/7
вул. Новокагамлицька, 3–26
вул. Новокагамлицька, 13–26
вул. Новокагамлицька, 25–45
вул. Новомиргородська, 2–52
вул. Олександрійська, 2
вул. Олексія Древаля, 117–173А
вул. О. Пчілки, 2А–23
вул. О. Чайки, 1, 29
вул. Переяславська, 2–7
вул. Переяславська, 18/15–55
вул. Переяславська, 28/10
вул. Переяславська, 37/12
вул. Переяславська, 63/51–88
вул. Переяславська, 83–120
вул. Петра Калнишевського, 13А, 21–45
вул. Петра Калнишевського, 13А, 37, 39, 43
вул. Піщана, 3–12/16
вул. Піщана, 13–26
вул. Підгірна, 1–38
вул. Подовжня, 3–23
вул. Приозерна, 3–7
вул. Ракетна, 1–27
вул. Редутна, 48А
вул. Размислова, 3–40
вул. Рокитнянська, 1–39
вул. Сержанта Мельничука, 3–18А
вул. Сержанта Мельничука, 20–79
вул. Сержанта Мельничука, 52–195
вул. Сержанта Мельничука, 78–139
вул. Сержанта Мельничука, 108–165/7
вул. Сержанта Мельничука, 140А–195
вул. Сержанта Мельничука, 164/9–207
вул. Сержанта Мельничука, 186–217А
вул. Сержанта Мельничука, 267–291
вул. Сержанта Філіппова, 23–47
вул. Силікатна, 1/19–14
вул. Сосновська, 1/19–49
вул. Спасо-Преображенська, 3, 4, 6
вул. Скеляста, 34
вул. Сумська, 66–101/86
вул. Сумська, 74–107/14
вул. Університетська
вул. Хорольська, 30–67/18
вул. Хорольська, 64–117
вул. Христини Пекарчук, 5–26/2
вул. Хімічна, ½–83
вул. Цегельна, 1–36
вул. Чайковського, 1–95А
вул. Чередницька, 22–39
вул. Чередницька, 30–103
вул. Чередницька, 116А
вул. Черниша, 17А
вул. Юрія Руфа, 45–63/1
вул. Юрія Руфа, 65А–77
вул. Юрія Руфа, 74–133
вул. Юрія Руфа, 108–177/1
вул. Юрія Руфа, 169
вул. Якова Петруся, 3–130
просп. Лесі Українки, 96
просп. Полтавський, 13–275
просп. Свободи, 8, 12
просп. Свободи, 43, 47
пр. Заміський, 1/5–7
проїзд Вишневий, 3–6
проїзд Степана Васильченка, 3–16
пров. А. Ізюмова, 3–14
пров. Архипа Тесленка, 2
пров. Арсенальний, 3–16
пров. Бондарський, 4–26
пров. Будівельний, 4, 7
пров. Будівельний, 10
пров. Василя Стефанника, 1/3–53/289
пров. Веселий, 3–40
пров. Веселий, 23–36
пров. Великокохнівський, 1–15
пров. Г. Ашкаренка, 1–7/71
пров. Делегатський, 3–20
пров. Дмитра Барковського, 3–16
пров. Дмитра Барковського, 13–26
пров. Ємельяненко, 3
пров. Захисний, 3–15
пров. Зинаїди Тулуб, 21/10
пров. Івана Приходька, 8, 10
пров. Кагамлицький, 2–18
пров. Капітана Мехеди, 1–37/273
пров. Караванний, 35–53
пров. Кар’єрний, ¼–23
пров. Козачий, 2/7–23
пров. Козачий, 24–34
пров. Композитора Вербицького, 2
пров. Кропивницького, 1–14
пров. Кузьми Дерев’янка, 1–20
пров. Кузьми Дерев’янка, 17–22
пров. Ланковий, 4–11/6
пров. Льва Євселевського, 3–19
пров. Медовий, 1А–13
пров. Медовий, 2–27/16
пров. Миргородський, 2–11
пров. Миклухо-Маклая, 1–22
пров. Новогеоргіївський, 4–21
пров. Новоіванівський, 1/3
пров. Оксани Мешко, 3–21
пров. Північний, 1А–26
пров. Піщаний, 4
пров. Піщаний, 5–27Б
пров. Подовжній, 1–7
пров. Полтавський, 3–20А
пров. Правди, 1А–19
пров. Приозерний, 3/9–36/40
пров. Робітничий, 3–20
пров. Робітничий, 25–27
пров. Розмислова, 2–16
пров. Сиваський, 2В
пров. Сиваський, 4–30/4
пров. Сорочинський, 2–15
пров. Степана Бандери, 3–16
пров. Степана Бандери, 19–40/40
пров. Столярний, 1–22
пров. Стрілецький, 9–18
пров. Танковий, 2/9–20
пров. Тихий, 1, 2Б, 4, 8
пров. Токарний, 3–18
пров. Токарний, 19А–26/14
пров. Турбінний, 4–14А
пров. У. Самчука, 2, 4, 6, 17
пров. У. Самчука, 2А–41
пров. Уласа Самчука, 18–32
пров. Фабричний, 3–13/1
пров. Фізкультурний, 1
пров. Фруктовий, 22
пров. Чередницький, 4
пров. Ювілейний, 3–23
пров. Яснополянський, 28А–47
туп. 1-й Бібліотечний, 1–9
туп. 2-й Бібліотечний, 3–10
туп. Айвазовського, 1–21
туп. Бажана
туп. В. Каразіна, 3–8
туп. Караїмський, 1/15–12
туп. Козачий, 3–10/29
туп. М. Сціборського, 1–7
туп. Новокагамлицький, 2, 4
туп. П. Григоренка, 1, 2
туп. П. Григоренка, 1, 2, 27
туп. Проточний, 5–38/32
туп. Сінний, 2–30
квт. 101, 1–3В.
