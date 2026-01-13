У Полтавському районі пролунав вибух

13 січня, близько 19.22, в Полтавському районі пролунав вибух, про це повідомляють очевидці в соціальних мережах.

Раніше лунав сигнал повітряної тривоги, а Повітряні сили попереджали про рух балістики в напрямку області.

Поки офіційних коментарів від облвійськадміністрації не надходило.