Надзвичайні новини, Полтавщина, Війна

На Полтавщині виявляють протитанкові міни, які сикдають із російських безпілотників

Сьогодні, 15:45

 

Правоохоронці закликають громадян бути уважними та дотримуватися правил мінної безпеки

На Полтавщині почали виявляти протитанкові міни, які противник може скидати із безпілотників. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

У зв’язку із цим правоохоронці закликають громадян дотримуватися правил мінної безпеки.

 

Як повідомив начальник Управління вибухотехнічної служби поліції Полтавщини Артем Бондаренко, такі міни складно виявити, а їх спрацювання можливе навіть без прямого контакту.

— Ворог цинічно застосовує дрони для дистанційного мінування мирних територій, використовуючи протитанкові міни ПТМ-3. Такі вибухонебезпечні предмети складно виявити, а їх спрацювання може відбутися навіть без прямого контакту, — наголосив правоохоронець.

 

За словами фахівців, ПТМ-3 оснащена магнітним детонатором і може вибухнути при наближенні транспортних засобів або техніки з металевими елементами. Водночас небезпека існує і для людей, адже міна реагує на зміну магнітного поля.

Поліція застерігає: навіть збитий або впавший дрон може містити активні вибухові елементи, додаткові міни чи сенсори, які здатні спрацювати при наближенні.

 

Як діяти у разі виявлення підозрілого предмета:

  • зупиніться на безпечній відстані — не менше 100 метрів;

  • не наближайтеся, не торкайтеся і не намагайтеся переміщати предмет;

  • негайно повідомте про знахідку за телефонами 102 (поліція) або 101 (ДСНС);

  • за можливості позначте місце з безпечної відстані, щоб попередити інших людей.

Правоохоронці наголошують: дотримання правил мінної безпеки та обережність можуть врятувати життя.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» ще у вересні писав про те, що на території району у полі місцеві жителі знайшли збитий безпілотник із протитанковою міною.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Поліція Полтавщини
Теги: мінування протитанкова міна безпілотники
Вверх