Дистанційна робота, гнучкі формати та 28 днів відпустки: що змінить новий Трудовий кодекс

Після ухвалення нового Трудового кодексу роботодавцям та працівникам не потрібно буде переукладати трудові договори

Важливою особливістю нового Трудового кодексу України є значне розширення гнучкості форм зайнятості. Кількість типів трудових договорів збільшується з 6 до 9, а також законодавчо закріплюються сучасні формати роботи: дистанційна, надомна, робота з нефіксованим робочим часом та інші. Про це в ефірі телемарафону розповіла заступниця міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Дарія Марчак, повідомила пресслужба відомства.

За її словами, новий підхід дозволить роботодавцям та працівникам формувати трудові відносини за принципом «конструктора», обираючи оптимальні для обох сторін варіанти.

— Ми навчилися працювати дистанційно, працюємо гнучко, часто люди працюють понаднормово. І ця робота має відповідно оплачуватися. Тобто новий Трудовий кодекс осучаснює трудове законодавство, причому зберігаючи дуже важливий баланс інтересів працівника і роботодавця, — зазначила Дарія Марчак.

У проєкті кодексу дистанційну роботу визначено як окремий вид трудового договору, умови якого мають бути погоджені сторонами та зафіксовані письмово.

Крім того, дистанційна робота може поєднуватися з роботою в офісі. Наприклад, договір може передбачати, що два дні на тиждень працівник працює в офісі, три дні — віддалено.

У проєкті нового Трудового кодексу також встановлюються випадки, коли дистанційна форма роботи має пріоритет, зокрема для вагітних жінок, батьків дітей до півтора року або дітей з інвалідністю, а також для працівників, які зазнають мобінгу чи дискримінації. У разі пандемії, надзвичайної ситуації чи збройної агресії роботодавець може визначити дистанційну роботу як основну форму взаємодії з працівником.

Новий Трудовий кодекс скасовує низку застарілих обмежень, зокрема щодо нічної роботи для жінок із малолітніми дітьми, адаптуючи трудове законодавство до сучасних соціальних та економічних умов.

Серед інших новацій — документ чітко визначає ознаки трудових відносин, що має захистити як працівників — захистити свої права у взаєминах із роботодавцем, так і роботодавців — від необґрунтованих звинувачень у використанні нелегальної праці.

Також посилюються гарантії щодо відпусток, збільшуючи мінімальну тривалість щорічної оплачуваної відпустки з 24 до 28 календарних днів відповідно до європейських стандартів.

Як підкреслила Дарія Марчак, після ухвалення та набуття чинності новим Трудовим кодексом роботодавцям та працівникам не потрібно буде переукладати трудові договори. Однак, якщо наявні трудові відносини не оформлені, у роботодавця буде рік на те, щоб зробити це в письмовій формі, але це не означає, що на папері. Це може бути імейлом, або ж зафіксовано в будь-який спосіб. Норми кодексу автоматично застосовуватимуться до всіх нових договорів.

У відомстві нагадали, що проєкт нового Трудового кодексу був розроблений Мінекономіки шляхом соціального діалогу та консультацій з представниками сторін працівників і роботодавців, бізнес-асоціаціями, експертним середовищем та міжнародними партнерами. 7 січня 2026 року уряд схвалив проєкт Трудового кодексу. Документ набуде чинності після його ухвалення Верховною Радою, підписання Президентом України та офіційного оприлюднення.

