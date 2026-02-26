Кабмін готує механізм підтримки людей та громад у разі підтоплень, зокрема, виплати грошової допомоги на оздоровлення дітей та для підтримки вразливих груп населення. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

– Провели нараду з підготовки до весняних паводків разом із віце-прем’єр-міністром з відновлення, міністром внутрішніх справ, міністром соціальної політики та головою ДСНС, – написала вона у своєму Телеграм-каналі.

Юлія Свириденко зазначила, що за прогнозами, у центральних областях початок паводків очікується вже з кінця березня. Потенційна небезпека — передусім для цих регіонів. Складнішою ситуація може бути в Карпатському регіоні та на Одещині.

За її словами, в усіх областях працюють ситуаційні центри. Забезпечено постійний обмін інформацією між ОВА та ДСНС, а також цілодобовий моніторинг гідрологічної обстановки.

– Доручили ДСНС та головам ОВА сформувати резерви необхідної техніки, пального та обладнання для оперативного реагування і ліквідації можливих наслідків, – зазначила очільниця уряду.

Вона повідомила, що в уряді готують також механізм підтримки людей та громад у разі підтоплень.

– Створюємо Комісію з ліквідації наслідків, допомоги постраждалим, виплати грошової допомоги, зокрема на оздоровлення дітей, та додаткової підтримки вразливих груп, – написала Юлія Свириденко.

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що в Кременчуці комунальні служби та підрозділи ДСНС готуються до можливого паводку та весняного водопілля. Причиною ризиків стали значні обсяги снігу, що випали наприкінці лютого та почали активно танути з настанням теплої погоди. Про це під час засідання виконкому 26 лютого повідомив міський голова Кременчука.

Нещодавно ми писали, що на Полтавщині поліцейські офіцери громади допомогли 85-річному чоловікові, чий будинок вночі підтопило через сильні дощі.