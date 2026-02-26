Жителі вулиці Мрії, що у Кременчуці, стурбовані відсутністю сховища поблизу їхніх будинків. Саме із таким питанням вони сьогодні, 26 лютого, прийшли на прийом до міського голови.

Вони проживають біля дитсадка №80 – це велике приміщення із хорошим ремонтом, куди ходять діти, проте укриття у ньому й досі немає.

— Ми хочемо укриття! Нас 80 чоловік, ми навіть записували одного разу. Коли тривоги, люди ходять із покривалами, бо не знають, куди йти, — сказала одна з мешканок.

Інша жінка розповіла, що живе поруч із садочком і виховує двох маленьких дітей. За її словами, під час тривог родина не має можливості швидко дістатися до укриття.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький повідомив, що якраз сьогодні під час засідання виконкому місто виділило гроші на виготовлення проєктно-кошторисної документації для укриття у дитсадку №80. Він пообіцяв, що проєкт мають завершити до середини березня, а вже тоді перейдуть безпосередньо до облаштування сховища.

Нагадаємо, торік у грудні до редакції «Кременчуцького Телеграфа» вже зверталися жителі вулиці Мрія стосовно відсутності укриття. Вони розповіли тоді, що дитсадок №80 орендує приміщення у дитсадку №63, розташованого поруч. Проте наразі дитсадок переповнений, тож вихованцям там навчатися некомфортно.