У закладах освіти Полтавщини можуть запровадити харчування в укриттях на 48 годин

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 184

В укриттях закладів освіти хочуть організувати «буфетні зони» з запасом їжі на дві доби

Депутати Полтавської обласної ради можуть розглянути порядок організації харчування школярів і студентів в укриттях закладів освіти, які фінансуються з обласного бюджету. Йдеться про запаси води та продуктів тривалого зберігання на випадок надзвичайної ситуації — з розрахунку не менше ніж на 48 годин перебування в захисній споруді. Про це стало відомо з проєкту рішення, який оприлюднили на сайті облради.

Згідно з документом, у закладі мають організувати харчування в укритті у форматі «буфетної зони». Вона передбачає окремі місця для видавання продуктів, миття або дезінфекції рук, зберігання продуктів, відходів і води.

Режим і кратність харчування визначає керівник закладу залежно від ситуації, але з урахуванням рекомендованого мінімального інтервалу між прийомами їжі — не менше 4 годин.

У додатку до порядку визначили орієнтовний перелік продуктів на дві доби на одну людину. Зокрема, це вода, галетне печиво, сушені фрукти, 100% фруктовий сік, горіхи/насіння та порційний мед або джем — із різними обсягами для дітей різного віку та дорослих.

Фінансування продуктів для дітей під час перебування в укриттях передбачили, зокрема, в межах кошторису обласного бюджету. Харчування для педагогів та іншого персоналу, за документом, може оплачуватися за власні кошти.

Окремо прописали облік, видачу і списання продуктів. Безоплатно їх видаватимуть, якщо понад 4 години неможливо організувати повноцінне гаряче харчування під час перебування в укритті. Також зазначено, що грошову компенсацію за набори продуктів не передбачили.

Щоб не утилізувати прострочені запаси, за 45 днів до завершення терміну придатності заклади зможуть або включати ці продукти у щоденне меню (за умови дотримання норм харчування), або ініціювати передачу іншим закладам — залежно від того, як організоване харчування (самостійно, кейтеринг чи аутсорсинг).

Нагадаємо, раніше ми публікували нові тарифи на харчування школярів і студентів на Полтавщині у 2026 році.