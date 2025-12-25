ГО "Захист держави"
Нехай Різдво дарує світло! ГО «Захист держави» вітає з Різдвом Христовим!
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина

Нові тарифи на харчування школярів і студентів на Полтавщині у 2026 році

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 97

 

З нового року школярі та студенти Полтавщини отримуватимуть харчування за новими тарифами: вартість обіду зросте залежно від віку, а для ліцеїв із посиленою військовою підготовкою та закладів із цілодобовим перебуванням суми будуть вищими.

25 грудня на засіданні Полтавської обласної ради було затверджено вартість харчування школярів та студентів на 2026 рік. Для ліцеїв та гімназій вартість одного обіду залежатиме від віку учня: діти 6–11 років — 58,89 гривні; підлітки 11–14 років — 66,67 гривні; старшокласники 14–18 років — 71,77 гривні. 

Найвищі тарифи на харчування встановлені для ліцеїв із посиленою військовою підготовкою — 338,28 грн на день. Для учнів професійних училищ вартість гарячого обіду збігається з ціною для старшокласників і становить 71,77 грн.

Якщо дитина перебуває в закладі цілодобово, як, наприклад, у спортивному ліцеї чи інтернаті, п’ятиразове харчування обійдеться бюджету від 246 до понад 300 грн на добу.

Нагадаємо, що уряд заклав 14,4 млрд грн на реформу шкільного харчування у 2026 році.

0
Автор: Катерина Животовська
Теги: харчування в школі школи
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх