Нові тарифи на харчування школярів і студентів на Полтавщині у 2026 році

З нового року школярі та студенти Полтавщини отримуватимуть харчування за новими тарифами: вартість обіду зросте залежно від віку, а для ліцеїв із посиленою військовою підготовкою та закладів із цілодобовим перебуванням суми будуть вищими.
25 грудня на засіданні Полтавської обласної ради було затверджено вартість харчування школярів та студентів на 2026 рік. Для ліцеїв та гімназій вартість одного обіду залежатиме від віку учня: діти 6–11 років — 58,89 гривні; підлітки 11–14 років — 66,67 гривні; старшокласники 14–18 років — 71,77 гривні.
Найвищі тарифи на харчування встановлені для ліцеїв із посиленою військовою підготовкою — 338,28 грн на день. Для учнів професійних училищ вартість гарячого обіду збігається з ціною для старшокласників і становить 71,77 грн.
Якщо дитина перебуває в закладі цілодобово, як, наприклад, у спортивному ліцеї чи інтернаті, п’ятиразове харчування обійдеться бюджету від 246 до понад 300 грн на добу.
Нагадаємо, що уряд заклав 14,4 млрд грн на реформу шкільного харчування у 2026 році.
